Мудра остается под стражей: адвокаты заявили о бездействии НБУ

Ирина Мудрая. Фото: Facebook/Ирина Мудрая

Национальный банк Украины не выполнил в установленный срок требования Высшего антикоррупционного суда относительно проблем с внесением залога за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую. Адвокаты чиновницы заявили о нарушении.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Миллер", которая представляет интересы Мудрой.

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Следственный судья ВАКС 24 сентября удовлетворил жалобу защиты Мудрой. Суд обязал Нацбанк в течение 24 часов проверить информацию о блокировке банками платежей на депозитный счет ВАКС и в случае необоснованности отказов принять меры для проведения таких операций.

Также НБУ должен был передать адвокатам копии писем, рекомендаций и другой коммуникации с банками относительно платежей с назначением "залог", а после проверки сообщить о ее результатах. Постановление в НБУ получили 25 сентября в 09:10.

НБУ не выполнил решение ВАКС

В компании "Миллер" заявили, что после истечения установленного судом срока защита не получила документов, результатов проверки или информации о принятых мерах.

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По версии защиты, проблема остается неизменной: банки отказываются проводить платежи на депозитный счет ВАКС независимо от плательщика и суммы. Адвокаты утверждают, что из-за этого Мудрая не может полностью внести определенный судом залог и остается под стражей.

В НБУ ранее отрицали, что давали банкам указания автоматически блокировать такие платежи. Регулятор подчеркивал, что каждый банк самостоятельно принимает решение по конкретной операции после ее анализа.

ВАКС ранее оставил Мудрую под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн гривен. Ее подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

Защита заявила, что намерена уведомить ВАКС о невыполнении постановления и обратиться с заявлением относительно возможного неисполнения судебного решения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что более 20 банков отказывались проводить платежи для внесения залога на счет ВАКС. Адвокат Артем Крикун-Труш заявил, что проблема касается разных дел суда в течение последних недели-полутора, а некоторые банки ссылаются на внутренний запрет таких операций.

Также Новини.LIVE писал, что народный депутат Руслан Горбенко посоветовал гражданам обращаться в суд, если банки отказываются проводить платежи для внесения залога.