Банки блокують платежі для внесення застави - нардеп рекомендує звертатися до суду

Руслан Горбенко. Фото: скриншот

Народний депутат України Руслан Горбенко заявив, що громадяни, яким фінансові установи відмовляють у внесені судової застави, можуть позиватися до суду. У разі доказової бази до таких банків можуть бути застосовані певні санкції.

Про це нардеп розповів в ефірі "Вечір.LIVE".

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Що робити, якщо банки блокують внесення застави

За словами Горбенка, Національний банк України має достатньо повноважень, щоб покарати порушників фінансової дисципліни. Він наголосив, що якщо гроші у людей задекларовані, і бане не дає внести заставу, тоді це обмеження для людей поза правовим полем.

"Давайте кожен випадок розглядати зверненням до омбудсмена, зверненням до комітету з прав людини, зверненням до суду. Будь ласка, ми чекаємо звернення, ми готові захищати права цих людей, хто хочуть внести заставу за корупціонерів або будь за кого", — сказав нардеп.

Він пояснив, що банки намагаються уникнути репутаційних ризиків, блокуючи реквізити Вищого антикорупційного суду та обмежуючи права підозрюваних.

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При цьому Горбенко додав, що за наявності доказової бази від адвокатів, держава ініціюватиме застосування найжорсткіших санкцій проти таких установ.

"Там дуже багато застережень — штрафи, обмеження банківської діяльності, відклик банківської ліцензії. Вплив буде, вже це треба дійсно доказати — повинна бути доказова база", — резюмував Горбенко.

Як повідомляли Новини.LIVE, адвокат Ірини Мудрої заявив, що банки не пропускають переказ решти застави, через що вона залишається в СІЗО, попри рішення суду про звільнення після внесення повної суми. За його словами, команда намагалася переказати навіть 10 грн через різні банки, але платежі блокувалися або відхилялися через технічні та інші причини.

Також ми писали, що правозахисник Олександр Павліченко розповів алгоритм дій на випадок, якщо банки блокують платежі для застави. За його словами, перш ніж звертатися до міжнародних інстанцій, треба пройти внутрішні суди.