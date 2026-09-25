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Главная Новости дня Депутат о блокировке банковских платежей в качестве залога: обращайтесь в суд

Депутат о блокировке банковских платежей в качестве залога: обращайтесь в суд

Ua ru
25 сентября 2026 01:35
Эксклюзив
Банки блокируют платежи для внесения залога — народный депутат рекомендует обращаться в суд
Руслан Горбенко. Фото: скриншот

Народный депутат Украины Руслан Горбенко заявил, что граждане, которым финансовые учреждения отказывают во внесении судебного залога, могут обратиться в суд. При наличии доказательной базы к таким банкам могут быть применены определенные санкции.

Об этом народный депутат рассказал в эфире "Вечір.LIVE".

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Что делать, если банки блокируют внесение залога

По словам Горбенко, Национальный банк Украины обладает достаточными полномочиями, чтобы наказать нарушителей финансовой дисциплины. Он подчеркнул, что если деньги у людей задекларированы, а банк не позволяет внести залог, то такое ограничение выходит за рамки закона.

"Давайте каждый случай рассматривать как обращение к омбудсмену, обращение в комитет по правам человека, обращение в суд. Пожалуйста, мы ждем обращений, мы готовы защищать права тех людей, кто хочет внести залог за коррупционеров или за кого бы то ни было", — сказал нардеп.

Он пояснил, что банки пытаются избежать репутационных рисков, блокируя реквизиты Высшего антикоррупционного суда и ограничивая права подозреваемых.

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При этом Горбенко добавил, что при наличии доказательной базы от адвокатов государство будет инициировать применение самых жестких санкций против таких учреждений.

"Там очень много предостережений — штрафы, ограничение банковской деятельности, отзыв банковской лицензии. Влияние будет, но это нужно действительно доказать — должна быть доказательная база", — резюмировал Горбенко.

Как сообщали Новини.LIVE, адвокат Ирины Мудрой заявил, что банки не пропускают перевод оставшейся части залога, из-за чего она остается в СИЗО, несмотря на решение суда об освобождении после внесения полной суммы. По его словам, команда пыталась перечислить даже 10 грн через разные банки, но платежи блокировались или отклонялись по техническим и другим причинам.

Также мы писали, что правозащитник Александр Павличенко рассказал об алгоритме действий на случай, если банки блокируют платежи для залога. По его словам, прежде чем обращаться в международные инстанции, нужно пройти внутренние суды.

суд банки залог ВАКС Владимир Горбенко Нацбанк
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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