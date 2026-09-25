Правозащитник объяснил, что делать, если банки блокируют платежи по залогу

Банки блокируют платежи для залога: правозащитник сказал, что делать
Недавно на примере бывшей заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой стало известно, что банки отказываются проводить платежи для внесения залога на счет ВАКС. Однако прежде чем обращаться в международные инстанции по этому вопросу, необходимо пройти внутренние суды и попытаться повторно произвести оплату.
Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.
Как выглядит алгоритм действий в случае блокирования банковских платежей для внесения залога
Александр Павличенко подчеркнул, что прежде чем обращаться в международные инстанции с жалобами, подозреваемым и их адвокатам необходимо пройти все национальные судебные этапы и повторно протестировать систему переводов.
"Во-первых, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, нужно исчерпать национальные средства защиты. То есть нужно пройти все национальные (судебные этапы — Ред.)... Поэтому сказать, что обратиться в ЕСПЧ так просто — это не совсем так... Во-вторых — нужно обжаловать соответствующее конвенционное право, обращаясь в ЕСПЧ", — сказал правозащитник.
Он добавил, что если Национальный банк Украины дистанцируется от проблемы блокировки средств, то адвокатам стоит снова попытаться осуществить целевые переводы на казначейские счета. В случае повторных отказов ситуация уже потребует вмешательства государства для восстановления механизма освобождения подозреваемых под залог.
"Если снова возникнут какие-то проблемы, тогда будем уже говорить о том, что эта проблема остается системной и нужно ее менять для того, чтобы работала система освобождения под залог", — резюмировал Павличенко.
Как сообщали Новини.LIVE, адвокат Ирины Мудрой заявил, что банки не пропускают перевод оставшейся части залога, из-за чего она остается в СИЗО, несмотря на решение суда об освобождении после внесения полной суммы. По его словам, команда пыталась перечислить даже 10 грн через разные банки, но платежи блокировались или отклонялись по техническим и другим причинам.
Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой относительно проблем с внесением залога.