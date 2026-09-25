Правозащитник объяснил, что делать, если банки блокируют платежи по залогу

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Недавно на примере бывшей заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой стало известно, что банки отказываются проводить платежи для внесения залога на счет ВАКС. Однако прежде чем обращаться в международные инстанции по этому вопросу, необходимо пройти внутренние суды и попытаться повторно произвести оплату.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил директор Украинского хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

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Как выглядит алгоритм действий в случае блокирования банковских платежей для внесения залога

Александр Павличенко подчеркнул, что прежде чем обращаться в международные инстанции с жалобами, подозреваемым и их адвокатам необходимо пройти все национальные судебные этапы и повторно протестировать систему переводов.

"Во-первых, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, нужно исчерпать национальные средства защиты. То есть нужно пройти все национальные (судебные этапы — Ред.)... Поэтому сказать, что обратиться в ЕСПЧ так просто — это не совсем так... Во-вторых — нужно обжаловать соответствующее конвенционное право, обращаясь в ЕСПЧ", — сказал правозащитник.

Он добавил, что если Национальный банк Украины дистанцируется от проблемы блокировки средств, то адвокатам стоит снова попытаться осуществить целевые переводы на казначейские счета. В случае повторных отказов ситуация уже потребует вмешательства государства для восстановления механизма освобождения подозреваемых под залог.

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"Если снова возникнут какие-то проблемы, тогда будем уже говорить о том, что эта проблема остается системной и нужно ее менять для того, чтобы работала система освобождения под залог", — резюмировал Павличенко.

Как сообщали Новини.LIVE, адвокат Ирины Мудрой заявил, что банки не пропускают перевод оставшейся части залога, из-за чего она остается в СИЗО, несмотря на решение суда об освобождении после внесения полной суммы. По его словам, команда пыталась перечислить даже 10 грн через разные банки, но платежи блокировались или отклонялись по техническим и другим причинам.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой относительно проблем с внесением залога.