ВАКС обязал НБУ проверить проблемы с внесением залога за Мудрую

Ирина Мудрая в суде. Фото: Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой относительно проблем с внесением залога. По словам адвокатов, ранее суд разрешил Ирине Мудрой выйти под залог.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", передает Новини.LIVE.

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Защита Мудрой пожаловалась на проблемы с залогом

Как утверждают в юридической компании, люди, готовые внести средства, столкнулись с отказами банков и платежных сервисов провести соответствующий платеж.

Сообщение юридической компании. Фото: скриншот

В "Миллере" заявили, что финансовые учреждения якобы отказываются принимать платежи из-за того, что в их назначении указано слово «залог», а получателем является счет ВАКС. Защита Мудрой обжаловала такие действия в суде. По сообщению юридической компании, следственный судья ВАКС удовлетворил жалобу и обязал Национальный банк Украины в течение 24 часов провести проверку.

В частности, НБУ должен выяснить, действительно ли банки блокируют платежи с назначением "залог". Если отказы являются необоснованными, регулятор должен принять меры для обеспечения проведения соответствующего платежа.

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Также Национальный банк должен передать суду и защите свои письма и рекомендации банкам относительно платежей с назначением "залог", а также сообщения, которые регулятор получал о массовых отказах в проведении таких платежей.

После этого НБУ должен отчитаться о результатах проверки. В юридической компании "Миллер" отметили, что постановление ВАКС является окончательным и не подлежит обжалованию.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября экс-заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра заявила о готовности выполнять ограничения, которые может установить суд. Она согласилась сдать паспорта, носить электронный браслет и не покидать определенную территорию, а также напомнила о работе против России и создании международного спецтрибунала.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 сентября в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по делу Ирины Мудрой. Она участвовала в заседании онлайн из СИЗО, а её защитник Йосипов во второй раз не явился в суд, из-за чего заседание было прервано.