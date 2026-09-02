Адвокат Мудрой во второй раз не явился на заседание ВАКС

Заседание ВАКС. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

В Высшем антикоррупционном суде продолжается заседание по делу бывшей заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой. Она участвует в заседании в режиме онлайн из СИЗО, при этом один из её защитников, Йосипов, во второй раз не явился в суд. На данный момент заседание прервано.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Мудрая отказалась от адвоката

Сторона защиты подчеркивает, что из-за повторной неявки Йосипова блокируется апелляционное рассмотрение дела. В то же время адвокаты отмечают, что защита Ирины Мудрой не заинтересована в затягивании процесса.

Сама бывшая заместительница главы Офиса Президента заявила об отказе от услуг Йосипова. Она пояснила, что он посещал её лишь как человек, оказывавший поддержку, и не имел полномочий подавать апелляционную жалобу от её имени.

В настоящее время рассмотрение дела в ВАКС приостановлено из-за воздушной тревоги в Киеве.

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Что известно о деле Ирины Мудрой

Напомним, что в рамках операции "Фемида" антикоррупционные органы обнародовали отрывки аудиозаписей разговоров фигурантов дела. На одном из аудиофрагментов человек с голосом, похожим на голос Мудрой, обсуждает работу НАБУ и САП, а также возможность оказания влияния на систему борьбы с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 августа, подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса Президента. Она занимала эту должность с 29 марта 2024 года.

Бывшая заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у неё прошли обыски в рамках спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп". После проведения следственных действий ей объявили о подозрении и вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

На данный момент залог в размере 20 млн грн за Ирину Мудру не внесен. В защите отмечают, что потенциальные поручители могут опасаться публичного осуждения и давления со стороны СМИ.

Недавно мы писали, что 1 сентября адвокат Ирины Мудрой сообщил, что состояние здоровья бывшей заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой ухудшилось во время пребывания в СИЗО. Недавно она проходила стационарное лечение в гинекологическом отделении.