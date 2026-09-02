Адвокат Мудрої вдруге не прийшов на засідання ВАКС

Засідання ВАКС. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У Вищому антикорупційному суді триває засідання у справі колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. Вона бере участь у засіданні онлайн із СІЗО, водночас один із її захисників, Йосипов, вдруге не з’явився до суду. Станом на зараз засідання перервано.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Мудра відмовилася від адвоката

Сторона захисту наголошує, що через повторну неявку Йосипова блокується апеляційний розгляд справи. Водночас адвокати наголошують, що захист Ірини Мудрої не зацікавлений у затягуванні процесу.

Сама ексзаступниця керівника Офісу Президента заявила про відмову від послуг Йосипова. Вона пояснила, що він відвідував її лише як людина, яка надавала підтримку, і не мав повноважень подавати апеляційну скаргу від її імені.

Наразі розгляд справи у ВАКС призупинили через повітряну тривогу в Києві.

Читайте також:

Що відомо про справу Ірини Мудрої

Нагадаємо, що у межах операції "Феміда"антикорупційні органи оприлюднили уривки аудіозаписів розмов фігурантів справи. На одному з аудіофрагментів людина з голосом, схожим на голос Мудрої, обговорює роботу НАБУ та САП, а також можливість впливу на систему боротьби з корупцією.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 серпня, підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу Президента. Вона обіймала цю посаду з 29 березня 2024 року.

Колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки в рамках спецоперації НАБУ і САП "Форест Гамп". Після проведення слідчих дій їй оголосили про підозру та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Станом на зараз заставу в розмірі 20 млн грн за Ірину Мудру не внесли. У захисті зазначають, що потенційні заставодавці можуть остерігатися публічного осуду та медійного тиску.

Нещодавно ми писали, що 1 вересня, адвокат Ірини Мудрої повідомив, що стан здоров’я колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої погіршився під час перебування в СІЗО. Нещодавно вона проходила стаціонарне лікування у гінекологічному відділенні.