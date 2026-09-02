Ирина Мудрая заявила о готовности носить электронный браслет

Судебное заседание по делу бывшей заместительницы руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

В среду, 2 сентября, бывшая заместительница главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая заявила о готовности соблюдать ограничения, которые может установить суд. Она согласна сдать паспорта, носить электронный браслет и не покидать установленную территорию. Также Мудрая напомнила о своей деятельности против России и о работе над созданием международного спецтрибунала.

Об этом Ирина Мудрая заявила во время заседания Высшего антикоррупционного суда, к которому она подключилась из СИЗО по видеосвязи, сообщает из зала суда журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Мудрая заявила о готовности соблюдать все ограничения суда

Ирина Мудрая опровергла риск побега и попросила суд учесть ее реальные семейные обстоятельства.

Мудрая отметила, что добровольно вернулась в Украину после получения подозрения, явилась на допрос в следствие, уволилась с должности и оставалась доступной для процессуальных действий. Она также заявила о готовности сдать паспорта, носить электронный браслет, не покидать определенную территорию и выполнять другие установленные судом ограничения.

Отдельно бывшая чиновница напомнила, что работала против России, в частности над созданием международного спецтрибунала.

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Во время заседания Мудрая также рассказала о своем восьмилетнем сыне. Она заявила, что не имеет никаких средств связи и не знает, с кем сейчас находится ребенок. Мудрая попросила суд учесть ее реальные семейные обстоятельства, при этом подчеркнув, что не требует снисхождения только из-за материнства.

"Возможность вернуться к сыну, отводить его в школу и быть рядом с ним — это большая гарантия, чем любая сумма", — отметила Мудрая.

Защита Мудрой просит уменьшить залог до 5 млн грн

Сторона защиты Ирины Мудрой просит уменьшить сумму залога с 20 млн до 5 млн грн. Защитники аргументируют это тем, что 5 млн грн соответствуют задекларированному имущественному положению Мудрой, в частности средствам на ее банковских счетах.

Сама Мудрая также подчеркнула, что не незаконно завладела государственным имуществом, а занималась его возвращением Украине.

"Незаконно ничего у государства не брала, а лишь возвращала Украине", — отметила Мудрая.

Перед оглашением решения коллегия судей после завершения прений удалилась в совещательную комнату.

Во время своего выступления Мудрая пояснила, что предоставила суду декларацию, справки и выписки, а также документы на имущество, чтобы подтвердить своё имущественное положение. По её словам, сумма залога в 20 млн грн является для неё непосильной, поскольку она не имеет возможности уплатить такие средства.

"Я сама предоставила декларацию, я предоставила справки и выписки, я предоставила сведения, документы на имущество. Все, что у меня есть и чем я реально могу подтвердить свои слова, находится у суда. Залог в 20 миллионов для меня недостижим. Это сумма, которую я просто не могу выплатить", — сказала Мудрая.

Новини.LIVE сообщали, что 2 сентября 2026 года один из защитников Ирины Мудрой, Йосипов, во второй раз не явился в суд, из-за чего апелляционное рассмотрение дела было фактически заблокировано. Мудрая заявила об отказе от его услуг. В частности, заседание было прервано из-за воздушной тревоги в Киеве.

Новини.LIVE писали, что 1 сентября адвокат Мудрой заявил, что её состояние здоровья ухудшилось во время пребывания в СИЗО. Накануне она находилась на стационарном лечении в гинекологическом отделении, однако сейчас, по словам адвоката, не получает надлежащего медицинского обеспечения. Защитник отметил, что на состояние Мудрой негативно влияют стресс, давление и условия пребывания в СИЗО.

Новини.LIVE сообщали, что глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что не делает окончательных выводов в отношении людей, пока их дело не прошло через суд. Комментируя упоминание своего имени в деле Ирины Мудрой, он призвал дождаться выводов судей. В то же время глава ОП отметил, что после ее увольнения они контактировали исключительно по рабочим вопросам.