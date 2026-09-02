Ірина Мудра заявила про готовність носити електронний браслет

Судове засідання у справі ексзаступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У середу, 2 вересня, ексзаступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра заявила про готовність виконувати обмеження, які може встановити суд. Вона погоджується здати паспорти, носити електронний браслет і не залишати визначену територію. Також Мудра нагадала про свою роботу проти Росії та над створенням міжнародного спецтрибуналу.

Про це Ірина Мудра заявила під час засідання Вищого антикорупційного суду, до якого долучилася із СІЗО по відеозв'язку, інформує із зали суду журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Мудра заявила про готовність виконувати всі обмеження суду

Ірина Мудра заперечила ризик втечі та попросила суд врахувати її реальні сімейні обставини.

Мудра зазначила, що добровільно повернулася в Україну після отримання підозри, з'явилася до слідства, звільнилася з посади та залишалася доступною для процесуальних дій. Вона також заявила про готовність здати паспорти, носити електронний браслет, не залишати визначену територію та виконувати інші встановлені судом обмеження.

Окремо експосадовиця нагадала, що працювала проти Росії, зокрема над створенням міжнародного спецтрибуналу.

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Під час засідання Мудра також розповіла про свого восьмирічного сина. Вона заявила, що не має жодних засобів зв'язку та не знає, з ким зараз перебуває дитина. Мудра попросила суд врахувати її реальні сімейні обставини, водночас наголосивши, що не вимагає поблажливості лише через материнство.

"Можливість повернутися до сина, відводити його до школи і бути поруч із ним — це більша гарантія, ніж будь-яка сума", — зазначила Мудра.

Захист Мудрої просить зменшити заставу до 5 млн грн

Сторона захисту Ірини Мудрої просить зменшити суму застави з 20 млн до 5 млн грн. Захисники аргументують це тим, що 5 млн грн відповідають задекларованому майновому стану Мудрої, зокрема коштам на її банківських рахунках.

Сама Мудра також наголосила, що не заволодівала державним майном незаконно, а займалася його поверненням Україні.

"Незаконно нічого у держави не взяла, а лише повертала Україні", — зауважила Мудра.

Перед оголошенням рішення колегія суддів після завершення дебатів пішла до нарадчої кімнати.

Під час свого виступу Мудра пояснила, що надала суду декларацію, довідки та виписки, а також документи на майно, щоб підтвердити свій майновий стан. За її словами, сума застави у 20 млн грн є для неї непосильною, оскільки вона не має можливості сплатити такі кошти.

"Я сама надала декларацію, я надала довідки та виписки, я надала відомості, документи на майно. Все, що в мене є і чим я реально можу підтвердитися, є у суду. Застава у 20 мільйонів для мене недосяжна. Це сума, яку я просто не можу сплатити", — сказала Мудра.

Новини.LIVE інформували, що 2 вересня 2026 року один із захисників Ірини Мудрої, Йосипов, вдруге не з'явився до суду, через що апеляційний розгляд справи було фактично заблоковано. Мудра заявила про відмову від його послуг. Зокрема, засідання було перервано через повітряну тривогу в Києві.

Новини.LIVE писали, що 1 вересня адвокат Мудрої заявив, що її стан здоров'я погіршився під час перебування у СІЗО. Напередодні вона перебувала на стаціонарному лікуванні у гінекологічному відділенні, однак нині, за словами адвоката, не отримує належного медичного забезпечення. Захисник зазначив, що на стан Мудрої негативно впливають стрес, тиск та умови перебування у СІЗО.

Новини.LIVE повідомляли, що керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що не робить остаточних висновків щодо людей, доки їхня справа не пройшла через суд. Коментуючи згадування свого імені у справі Ірини Мудрої, він закликав дочекатися висновків суддів. Водночас глава ОП зазначив, що після її звільнення вони контактували лише з робочих питань.