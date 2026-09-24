ВАКС зобов'язав НБУ перевірити проблеми із внесенням застави за Мудру

Ірина Мудра в суді. Фото: Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо проблем із внесенням застави. За словами адвокатів, раніше суд дозволив Ірині Мудрій вийти під заставу.

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", передає Новини.LIVE.

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Захист Мудрої поскаржився на проблеми із заставою

Як стверджують у юридичній компанії, люди, які готові внести кошти, зіткнулися з відмовами банків і платіжних сервісів провести відповідний платіж.

Повідомлення юридичної компанії. Фото: скриншот

У "Міллері" заявили, що фінансові установи нібито відмовляються приймати платежі через те, що в їхньому призначенні зазначене слово "застава", а отримувачем є рахунок ВАКС. Захист Мудрої оскаржив такі дії в суді. За повідомленням юридичної компанії, слідчий суддя ВАКС задовольнив скаргу та зобов'язав Національний банк України протягом 24 годин провести перевірку.

Зокрема, НБУ має з'ясувати, чи справді банки блокують платежі із призначенням "застава". Якщо відмови є безпідставними, регулятор має вжити заходів, щоб забезпечити проведення відповідного платежу.

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Також Національний банк має передати суду та захисту свої листи й рекомендації банкам щодо платежів із призначенням "застава", а також повідомлення, які регулятор отримував щодо масових відмов у проведенні таких платежів.

Після цього НБУ має відзвітувати про результати перевірки. У юридичній компанії "Міллер" зазначили, що ухвала ВАКС є остаточною та не підлягає оскарженню.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня ексзаступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра заявила про готовність виконувати обмеження, які може встановити суд. Вона погодилася здати паспорти, носити електронний браслет і не залишати визначену територію, а також нагадала про роботу проти Росії та створення міжнародного спецтрибуналу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 вересня у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі Ірини Мудрої. Вона долучалася до засідання онлайн із СІЗО, а її захисник Йосипов вдруге не з’явився до суду, через що засідання було перервано.