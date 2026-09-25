Правозахисник пояснив, що робити, якщо банки блокують платежі для застави

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно на прикладі колишньої заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої, що банки відмовляють проводити платежі для внесення застави на рахунок ВАКС. Однак перш ніж звертатися до міжнародних інстанцій щодо цього питання, необхідно пройти внутрішні суди та спробувати повторно провести оплату.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" заявив директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

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Як виглядає алгоритм дій у разі блокування банківських платежів для внесення застави

Олександр Павліченко наголосив, що перш ніж звертатися до міжнародних інстанцій зі скаргами, підозрюваним та їх адвокатам необхідно пройти всі національні судові етапи та повторно протестувати систему переказів.

"Перше — для того, щоб звернутися до Європейського суду з прав людини, потрібно вичерпати національні засоби захисту. Тобто, треба пройти всі національні (судові етапи — Ред.)... Тому сказати, що звернутися до ЄСПЛ це так просто — це не дуже просто... Друге — треба оскаржити відповідне конвенційне право звертаючись до ЄСПЛ", — сказав правозахисник.

Він додав, що якщо Національний банк України відмежовується від проблеми блокування коштів, тоді адвокатам варто знову спробувати здійснити цільові перекази на казначейські рахунки. У разі повторних відмов ситуація вже вимагатиме втручання держави для відновлення механізму звільнення підозрюваних під заставу.

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"Якщо знов будуть якісь проблеми, тоді будемо вже говорити про те, що ця проблема залишається системною і потрібно її змінювати для того, щоб працювала система виходу під заставу", — резюмував Павліченко.

Як повідомляли Новини.LIVE, адвокат Ірини Мудрої заявив, що банки не пропускають переказ решти застави, через що вона залишається в СІЗО, попри рішення суду про звільнення після внесення повної суми. За його словами, команда намагалася переказати навіть 10 грн через різні банки, але платежі блокувалися або відхилялися через технічні та інші причини.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо проблем із внесенням застави.