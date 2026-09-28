ВАКС залишив Мудру під вартою та не зменшив заставу до 13 млн грн

Ірина Мудра на судовому засіданні. Скриншот: відео Новини.LIVE

28 вересня Вищий антикорупційний суд України розглянув клопотання захисту колишньої заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої про зміну запобіжного заходу. Адвокати просили дозволити їй вийти з-під варти після внесення 13 млн 94 тис. грн, однак суд не задовольнив це клопотання.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine, передає Новини.LIVE.

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Чому захист просив змінити запобіжний захід

За словами адвокатів, 13 млн 94 тис. грн уже надійшли на депозитний рахунок ВАКС. Водночас решту суми, необхідної для повного внесення застави, не вдається переказати через банківські обмеження.

Платежі намагалися здійснити, зокрема, помічник адвоката, цивільний чоловік Мудрої та її кум. Захист заявив, що банки не надавали офіційних відмов, але транзакції при цьому не проводилися.

Адвокати також повідомили про проблеми з проведенням платежів у низці банків. Зокрема, Monobank, за їхніми словами, відключив можливість поповнення рахунку ВАКС, а ПриватБанк скасовував відповідні операції з міркувань безпеки.

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Що заявила Ірина Мудра

Мудра підтримала позицію своїх адвокатів і заявила, що готова виконувати покладені на неї судом обов'язки.

Колишня посадовиця також повідомила, що використала всі доступні їй кошти. За її словами, майно, яке враховували під час обрання запобіжного заходу, наразі арештоване.

Позиція прокурора у справі

Прокурор заперечив проти зміни запобіжного заходу. На думку сторони обвинувачення, визначений судом розмір застави залишається достатнім для забезпечення виконання Мудрою процесуальних обов'язків.

Серед ризиків прокурор назвав можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків, знищення або приховування доказів, а також перешкоджання кримінальному провадженню.

Яке рішення ухвалив ВАКС

Суд відмовив захисту у зміні запобіжного заходу. Ірина Мудра залишається під вартою, а для звільнення з-під варти необхідно внести всю визначену судом суму — 20 млн грн.

Крім того, суд постановив окрему ухвалу, яку направлять до Національного банку України.

Що відомо про справу Ірини Мудрої

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 2 вересня відхилила скаргу захисту та залишила без змін рішення про тримання Ірини Мудрої під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Захист тоді просив зменшити її до 5 млн грн.

Сама Мудра заперечує висунуті правоохоронцями звинувачення та наполягає на своїй невинуватості.

Також Новини.LIVE писали, що адвокат Мудрої Артем Крикун-Труш заявляв про проблеми з переказами на казначейський рахунок ВАКС. За його словами, команда захисту намагалася провести навіть платіж на 10 гривень, однак операція не проходила.