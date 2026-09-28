ВАКС оставил Мудру под стражей и не снизил сумму залога до 13 млн грн

Ирина Мудрая на судебном заседании. Скриншот: видео Новини.LIVE

28 сентября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел ходатайство защиты бывшей заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой об изменении меры пресечения. Адвокаты просили разрешить ей выйти из-под стражи после внесения 13 млн 94 тыс. грн, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine, передает Новини.LIVE.

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Почему защита просила изменить меру пресечения

По словам адвокатов, 13 млн 94 тыс. грн уже поступили на депозитный счет ВАКС. В то же время оставшуюся сумму, необходимую для полного внесения залога, не удается перечислить из-за банковских ограничений.

Платежи пытались осуществить, в частности, помощник адвоката, гражданский супруг Мудрой и её кум. Защита заявила, что банки не предоставляли официальных отказов, но транзакции при этом не проводились.

Адвокаты также сообщили о проблемах с проведением платежей в ряде банков. В частности, Monobank, по их словам, отключил возможность пополнения счета ВАКС, а ПриватБанк отменял соответствующие операции по соображениям безопасности.

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Что заявила Ирина Мудра

Мудра поддержала позицию своих адвокатов и заявила, чтоготова выполнять возложенные на неё судом обязанности.

Бывшая чиновница также сообщила, что использовала все доступные ей средства. По её словам, имущество, которое учитывалось при избрании меры пресечения, в настоящее время арестовано.

Позиция прокурора по делу

Прокурор возразил против изменения меры пресечения. По мнению стороны обвинения, установленный судом размер залога остается достаточным для обеспечения выполнения Мудрой процессуальных обязанностей.

Среди рисков прокурор назвал возможность укрытия от органов досудебного расследования и суда, оказания влияния на свидетелей, уничтожения или сокрытия доказательств, а также препятствования уголовному производству.

Какое решение принял ВАКС

Суд отказал защите в изменении меры пресечения. Ирина Мудрая остается под стражей, а для освобождения из-под стражи необходимо внести всю установленную судом сумму — 20 млн грн.

Кроме того, суд вынес отдельное постановление, которое будет направлено в Национальный банк Украины.

Что известно о деле Ирины Мудрой

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 2 сентября отклонила жалобу защиты и оставила без изменений решение о содержании Ирины Мудрой под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн. Защита тогда просила уменьшить ее до 5 млн грн.

Сама Мудрая отрицает выдвинутые правоохранительными органами обвинения и настаивает на своей невиновности.

Также Новини.LIVE писали, что адвокат Мудрой Артем Крикун-Труш заявлял о проблемах с переводами на казначейский счет ВАКС. По его словам, команда защиты пыталась провести даже платеж на 10 гривен, однако операция не прошла.