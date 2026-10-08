За Мудрую внесли залог в размере 20 млн грн: какое решение принял ВАКС

Бывшая заместительница главы Офиса президента Украины Ирина Мудра. Фото: Новини.LIVE

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудрую внесли полную сумму залога в размере 20 млн гривен. Деньги были внесены в четверг, 8 октября. Ранее защита просила уменьшить размер залога до 12,5 млн гривен, однако суд отказал.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники "РБК-Украина" в Высшем антикоррупционном суде.

Реклама

За Мудрую внесли 20 млн грн залога

В четверг, 8 октября, за Ирину Мудрую внесли все 20 млн гривен залога, который Высший антикоррупционный суд определил в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Ранее сторона защиты просила уменьшить сумму залога до 12,5 млн гривен. Однако ВАКС отклонил это ходатайство.

Напомним, что 19 августа НАБУ и САП сообщили Ирине Мудрой о подозрении в рамках масштабной спецоперации "Форест Гамп", направленной на раскрытие коррупции на высоком уровне.

Читайте также:

По данным следствия, Мудрая могла быть связана с преступной группой, в состав которой, по версии правоохранителей, входили высокопоставленные чиновники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты, а также руководители государственного банка.

Правоохранители считают, что участники группы организовали легализацию 150 млн гривен. По данным следствия, через подконтрольные компании эти средства якобы перечислили на счета для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

На записях разговоров этот человек фигурирует под именем "Герман". Сумма залога при этом совпадает с размером залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

В день объявления подозрения президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Судебное разбирательство по делу Мудрой началось 21 августа. Следующие заседания состоялись 24 и 25 августа.

В начале процесса защита просила проводить заседания в закрытом режиме, аргументируя это разглашением частной информации о семейной жизни подозреваемой. ВАКС не удовлетворил это ходатайство.

Адвокаты также просили отложить заседание на неделю из-за ухудшения состояния здоровья Мудрой. Суд частично учел эту просьбу и перенес выступление стороны защиты на 24 августа.

25 августа ВАКС избрал Мудрой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. В то же время суд определил альтернативу в виде залога в размере 20 млн гривен.

Новини.LIVE сообщали, что ранее адвокат Ирины Мудрой заявлял о проблемах с переводом средств на казначейский счет ВАКС для внесения залога. По его словам, платежи не проходили даже на небольшие суммы, а банки называли различные причины отказа. Для осуществления перевода, утверждает адвокат, в банке также запрашивали документы о происхождении средств и другие пояснения.

Новини.LIVE также писали, что в начале сентября 2026 года Ирина Мудрая заявила о готовности соблюдать установленные судом ограничения. Она согласилась сдать паспорта, носить электронный браслет и не покидать определенную территорию. Кроме того, бывшая чиновница попросила суд учесть её семейные обстоятельства и напомнила о работе над международным специальным трибуналом.