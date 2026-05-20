Вуха Кремля — за "байками" про мігрантів в Україні може стояти Росія

В українському інформпросторі вже понад місяць ширяться фото та відеоматеріали з мігрантами з Індії і не тільки, які приїхали до України в якості робочої сили. Такі події викликали неоднозначну реакцію українців, але ймовірно, що за результатом таких думок може бути інформаційна кампанія Кремля.

Що сталося

В Україні в останні тижні активно просувалася антиміграційна кампанія, через що наростає рух проти робочої міграції з Індії, Пакистану та Бангладешу.

Зокрема, після деяких реальних відео з мігрантами, які не мали якогось негативного контексту, у мережі почали з'являтися ШІ фото, нібито вихідці з Азії чи Африки у вишиванках обіймали українок. Окрім того, на Ші-відео пакистанці нібито танцювали гопака, а назви українських міст глузливо перекочували, умовно з Івано-Франківська на Івано-Індійськ.

Наразі така інформаційна кампанія призвела до того, що у Києві вже відбувся міні мітинг проти міграції. І в найближчий час ідентичні мітинги пройдуть в інших найбільших містах України.

І важливий момент полягає не в масштабах цих мітингів, а в самому факті, що існує дискусія ідеології мононації. Причому у країні, яка є багатонаціональною.

За інформаційною кампанією може стояти Росія

"Армія Inform" зазначає, що усе розпочиналося як невинні жарти в соцмережах. Були умовні меми та анекдоти, але згодом відточена техніка щодо ШІ контенту масштабувалася. Після цього у контакт почали вплітати нарративи, що поки українці вмирають на фронті, на їх місце заїжджають пакистанці.

У коментарі виданню голова ГО CAT-UA Артем Захарченко припустив, що за цим потоком можуть стирчати вуха Кремля.

"Справа в тому, що Росія вже кілька місяців намагалася створити в Україні проблеми, з якими зіткнулася сама. Взимку російські чиновники відчули на собі аналогічну істерію своїх громадян, і їм довелося активно виправдовуватися, мовляв, ніхто не планує масово завозити мігрантів з-за кордону, але росіяни їм не вірили. В українському інфопросторі окремі вкиди на цю тему з боку проросійських каналів фіксувалися щонайменше з березня 2026 року. Але не спрацьовували. Більше того, паралельно українська влада вела мляву публічну дискусію на цю тему. Голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник заявив, що Україні потрібен приплив 300 тисяч мігрантів щороку, а харківський міський голова Ігор Терехов критикував такі заяви", — сказав він.

Україна може стати схожою на РФ

Згідно дослідженню компанії "Active Group" спільно з виданням "Хронікерс" від 9 травня — 48,2% українців позитивно або скоріше позитивно ставляться до перспективи мульткультурного розвитку країни.

Водночас щодо економічного виміру імміграції дослідження має інші цифри. Лише 21,4% респондентів вважають, що іммігранти збагатять українську економіку, тоді як 65,7% дотримуються протилежної думки.

"Армія Inform"припускає, що соціологія могла потрапити у пастку соціальної бажаності, коли респонденти несвідомо або свідомо прикрашають свої відповіді, що таким чином відповідати суспільним нормам і виглядати в очах інтерв'юера кращими, розумнішими та моральнішими.

Голова CAT-UA зазначив, що в певний момент тема щодо мігрантів стала надто модною, тому кожен канал, який прагне хайпу і популярності, не міг на це вже не реагувати. Звідти і почали з'являтися відео, де мігрантів помітили в АТБ на Полтавщині, де на Прикарпатті мігранти прали одяг в гірській річці і не тільки. Це у свою чергу показувало, що загроза вже поруч.

"Такі впливи емоційно зачіпають українців, які в інших умовах напевно могли би і не звернути увагу на представників інших країн у своєму супермаркеті. Але коли вони стикаються з меседжами, що "іноземці будуть працювати, поки українці воюють", то "заражаються' загальною істерією, яка грає на поширеному страху інакшості. Аудиторія тоді не сприймає раціональних аргументів, що загалом наша країна для мігрантів зовсім не є привабливою", — пояснив Артем Захарченко.

Він додав, що на його думку, більшість громадян про цю істерію вже скоро забудуть. Водночас він зауважив, що найгірше, що страх мігрантів поширився в Україні майже в такій самій формі, як в Росії. Це у свою чергу робить нас схожими на нашого ворога.

Який висновок

Резюмуючи "Армія Inform" пише, що антимігрантська паніка в Україні не є випадковим спалахом ксенофобії. Навпаки, це тверезо прорахована спецоперація ворога.

Зокрема, маніпулюючи темою мігрантів та мобілізації ворог намагається посварити українців між собою, визвати зневіру у тилу, а також виставити Україну дикунами в очах ЄС і НАТО.

Проте реальність інша. Поки у анонімних пабліках розганяється тезис про "заміну населення" насправді ж тисячі іноземних добровольців легально захищають Україну на найгарячіших ділянках фронту.

Що ще варто знати

