Уши Кремля — за "байками" о мигрантах в Украине может стоять Россия

Мигранты. Иллюстративное фото: Reuters

В украинском информпространстве уже более месяца распространяются фото и видеоматериалы с мигрантами из Индии и не только, которые приехали в Украину в качестве рабочей силы. Такие события вызвали неоднозначную реакцию украинцев, но вероятно, что за результатом таких мнений может быть информационная кампания Кремля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Армия Inform".

Что произошло

В Украине в последние недели активно продвигалась антимиграционная кампания, из-за чего нарастает движение против рабочей миграции из Индии, Пакистана и Бангладеша.

В частности, после некоторых реальных видео с мигрантами, которые не имели какого-то негативного контекста, в сети начали появляться ШИ фото, якобы выходцы из Азии или Африки в вышиванках обнимали украинок. Кроме того, на Ши-видео пакистанцы якобы танцевали гопака, а названия украинских городов насмешливо перекочевали, условно с Ивано-Франковска на Ивано-Индийск.

Сейчас такая информационная кампания привела к тому, что в Киеве уже состоялся мини митинг против миграции. И в ближайшее время идентичные митинги пройдут в других крупнейших городах Украины.

И важный момент заключается не в масштабах этих митингов, а в самом факте, что существует дискуссия идеологии мононации. Причем в стране, которая является многонациональной.

За информационной кампанией может стоять Россия

"Армия Inform" отмечает, что все начиналось как невинные шутки в соцсетях. Были условные мемы и анекдоты, но впоследствии отточенная техника по ИИ контенту масштабировалась. После этого в контакт начали вплетать нарративы, что пока украинцы умирают на фронте, на их место заезжают пакистанцы.

В комментарии изданию глава ОО CAT-UA Артем Захарченко предположил, что за этим потоком могут торчать уши Кремля.

"Дело в том, что Россия уже несколько месяцев пыталась создать в Украине проблемы, с которыми столкнулась сама. Зимой российские чиновники ощутили на себе аналогичную истерию своих граждан, и им пришлось активно оправдываться, мол, никто не планирует массово завозить мигрантов из-за рубежа, но россияне им не верили. В украинском инфопространстве отдельные вбросы на эту тему со стороны пророссийских каналов фиксировались как минимум с марта 2026 года. Но не срабатывали. Более того, параллельно украинская власть вела вялую публичную дискуссию на эту тему. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что Украине нужен приток 300 тысяч мигрантов ежегодно, а харьковский городской голова Игорь Терехов критиковал такие заявления", — сказал он.

Украина может стать похожей на РФ

Согласно исследованию компании "Active Group" совместно с изданием "Хроникерс" от 9 мая — 48,2% украинцев положительно или скорее положительно относятся к перспективе мультикультурного развития страны.

В то же время относительно экономического измерения иммиграции исследование имеет другие цифры. Только 21,4% респондентов считают, что иммигранты обогатят украинскую экономику, тогда как 65,7% придерживаются противоположного мнения.

"Армия Inform" предполагает, что социология могла попасть в ловушку социальной желательности, когда респонденты бессознательно или сознательно приукрашивают свои ответы, чтобы таким образом соответствовать общественным нормам и выглядеть в глазах интервьюера лучше, умнее и моральнее.

Председатель CAT-UA отметил, что в определенный момент тема мигрантов стала слишком модной, поэтому каждый канал, который стремится к хайпу и популярности, не мог на это уже не реагировать. Оттуда и начали появляться видео, где мигрантов заметили в АТБ на Полтавщине, где на Прикарпатье мигранты стирали одежду в горной реке и не только. Это в свою очередь показывало, что угроза уже рядом.

"Такие воздействия эмоционально задевают украинцев, которые в других условиях наверняка могли бы и не обратить внимание на представителей других стран в своем супермаркете. Но когда они сталкиваются с месседжами, что "иностранцы будут работать, пока украинцы воюют", то "заражаются" общей истерией, которая играет на распространенном страхе инаковости. Аудитория тогда не воспринимает рациональных аргументов, что в целом наша страна для мигрантов совсем не является привлекательной", — пояснил Артем Захарченко.

Он добавил, что по его мнению, большинство граждан об этой истерии уже скоро забудут. В то же время он отметил, что хуже всего, что страх мигрантов распространился в Украине почти в такой же форме, как в России. Это в свою очередь делает нас похожими на нашего врага.

Какой вывод

Резюмируя "Армия Inform" пишет, что антимигрантская паника в Украине не является случайной вспышкой ксенофобии. Наоборот, это трезво просчитанная спецоперация врага.

В частности, манипулируя темой мигрантов и мобилизации враг пытается поссорить украинцев между собой, вызвать уныние в тылу, а также выставить Украину дикарями в глазах ЕС и НАТО.

Однако реальность другая. Пока в анонимных пабликах разгоняется тезис о "замене населения" на самом деле тысячи иностранных добровольцев легально защищают Украину на самых горячих участках фронта.

