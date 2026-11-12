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Головна Новини дня Віткофф і Кушнер прибули до Дубліна після переговорів у Росії

Віткофф і Кушнер прибули до Дубліна після переговорів у Росії

Ua ru
12 листопада 2026 22:47
Віткофф і Кушнер прибули до Дубліна після переговорів з Путіним у Москві Галина Остаповець/Новини.LIVE
Джаред Кушнер та Стів Віткофф прибули до Дубліна 12 листопада 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Віткофф і Кушнер уже прибули до Дубліна після переговорів у Росії

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця події.

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Нагадаємо, представники американської переговорної команди Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Ірландії після зустрічей із російською стороною.

Сьогодні в Дубліні запланована їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Новина доповнюється...

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Автор:
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