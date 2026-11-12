Віткофф і Кушнер прибули до Дубліна після переговорів у Росії
Ua ru
12 листопада 2026 22:47
Галина Остаповець/Новини.LIVE
Джаред Кушнер та Стів Віткофф прибули до Дубліна 12 листопада 2026 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE
Віткофф і Кушнер уже прибули до Дубліна після переговорів у Росії
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця події.
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Нагадаємо, представники американської переговорної команди Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Ірландії після зустрічей із російською стороною.
Сьогодні в Дубліні запланована їхня зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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