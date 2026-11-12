Кушнером та Віткофф під час переговорів в Абу-Дабі 10 листопада 2026 року. Фото: Reuters

Представники європейських країн візьмуть участь у переговорах Володимира Зеленського з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зустріч запланована на вечір четверга, 12 листопада, у Дубліні. Серед європейських учасників будуть представники Німеччини, Франції та Великої Британії, а також, можливо, інших держав.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Le Monde

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Переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером: хто з Європи долучиться

Про участь європейських представників у зустрічі Зеленського зі спецпосланцями Трампа повідомляє агентство France-Presse (AFP) із посиланням на європейське дипломатичне джерело.

За інформацією агентства, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на переговорах українського президента з американськими посланцями.

Водночас до зустрічі можуть долучитися й інші європейські країни. Як уточнює AFP, їх представлятимуть радники з національної безпеки або дипломати.

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Зазначимо, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибудуть до Дубліна з Москви. Там їх вранці 12 листопада прийняв російський диктатор Путін, який, за інформацією AFP, знову продемонстрував непохитну позицію.

Після візиту до російської столиці представники президента США Дональда Трампа мають зустрітися з Володимиром Зеленським у Дубліні ввечері 12 листопада.

Новини.LIVE інформували, що спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про прогрес у мирному процесі після переговорів із Путіним у Москві 12 листопада. За його словами, сторони домовилися про проведення нової зустрічі в межах відновленого тристороннього формату. Джаред Кушнер також позитивно оцінив результати розмови та висловив сподівання на просування до врегулювання війни.

Новини.LIVE писали, що переговори спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним у Кремлі 12 листопада тривали близько 2,5 години. Під час зустрічі Віткофф подякував російській делегації за роботу над пошуком шляхів завершення війни. Путін зі свого боку заявив, що в разі введення європейських військ в Україну війна нібито відновиться.