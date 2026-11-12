Кушнер и Уиткофф во время переговоров в Абу-Даби 10 ноября 2026 года. Фото: Reuters

Представители европейских стран примут участие в переговорах Владимира Зеленского с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча запланирована на вечер четверга, 12 ноября, в Дублине. Среди европейских участников будут представители Германии, Франции и Великобритании, а также, возможно, других государств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Le Monde

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Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: кто из Европы присоединится

Об участии европейских представителей во встрече Зеленского со спецпосланцами Трампа сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По информации агентства, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на переговорах украинского президента с американскими посланниками.

В то же время к встрече могут присоединиться и другие европейские страны. Как уточняет AFP, их будут представлять советники по национальной безопасности или дипломаты.

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Отметим, что американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Дублин из Москвы. Там их утром 12 ноября принял российский диктатор Путин, который, по информации AFP, вновь продемонстрировал непоколебимую позицию.

После визита в российскую столицу представители президента США Дональда Трампа должны встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине вечером 12 ноября.

Новини.LIVE сообщали, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе в мирном процессе после переговоров с Путиным в Москве 12 ноября. По его словам, стороны договорились о проведении новой встречи в рамках возобновленного трехстороннего формата. Джаред Кушнер также положительно оценил результаты беседы и выразил надежду на продвижение к урегулированию войны.

Новини.LIVE писали, что переговоры спецпосланцев США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Кремле 12 ноября длились около 2,5 часов. Во время встречи Уиткофф поблагодарил российскую делегацию за работу по поиску путей завершения войны. Путин, со своей стороны, заявил, что в случае ввода европейских войск в Украину война якобы возобновится.