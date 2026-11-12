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Виткофф сообщил о новом раунде трехсторонних переговоров

Ua ru
12 ноября 2026 19:36
Виткофф объявил о новых переговорах между Украиной, США и Россией Reuters
Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о прогрессе в мирном процессе после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве в четверг, 12 ноября. По его словам, стороны уже договорились о продолжении переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Виткофф заявил о прогрессе в мирных переговорах

После встречи в Кремле Виткофф пообщался с журналистами в московском аэропорту Внуково. На вопрос корреспондента CNN Фреда Плейтгена о результатах переговоров он ответил, что удалось добиться прогресса.

"Я думаю, что прогресс есть. И он был достигнут еще сегодня. Люди не верили, что нам удастся восстановить трехсторонний формат. Мы его восстановили. Более того, мы уже назначили новую встречу", — сказал Виткофф.

Он добавил, что именно этого стремится президент США Дональд Трамп. В то же время дату и место следующей встречи американский чиновник не уточнил.

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Кушнер оценил результаты переговоров с Путиным

Джаред Кушнер, который также принимал участие во встрече в Кремле, заявил, что стороны подробно обсудили все важные вопросы. По его мнению, результаты беседы могут помочь в ходе следующих многосторонних переговоров.

По словам журналиста CNN, оба американских представителя после встречи были настроены оптимистично. Они считают, что появилась возможность продвинуться к урегулированию российско-украинской войны.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября Владимир Зеленский в Дублине анонсировал встречу со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры запланированы на вечер четверга. Американские представители должны рассказать украинскому президенту о результатах беседы с Путиным. Премьер-министр Ирландии Михал Мартин отметил, что третьих сторон на встрече не будет.

Также Новини.LIVE писали, что переговоры Виткоффа, Кушнера и Путина в Кремле длились около 2,5 часов. В ходе встречи обсуждались пути завершения войны и вопросы европейской безопасности. В частности, Путин заявил, что считает возможное размещение европейских войск в Украине угрозой для России.

США переговоры Украина Россия мирные переговоры Стив Виткофф
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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