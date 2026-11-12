Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про прогрес у мирному процесі після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві у четвер, 12 листопада. За його словами, сторони вже домовилися про продовження переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

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Віткофф заявив про прогрес у мирних переговорах

Після зустрічі в Кремлі Віткофф поспілкувався з журналістами в московському аеропорту Внуково. На запитання кореспондента CNN Фреда Плейтгена про результати переговорів він відповів, що вдалося досягти прогресу.

"Я думаю, що прогрес є. І він був досягнутий ще сьогодні. Люди не вірили, що нам вдасться відновити тристоронній формат. Ми його відновили. Ба більше, ми вже призначили нову зустріч", — сказав Віткофф.

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Він додав, що саме цього прагне президент США Дональд Трамп. Водночас дату та місце наступної зустрічі американський посадовець не уточнив.

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Кушнер оцінив результати переговорів із Путіним

Джаред Кушнер, який також брав участь у зустрічі в Кремлі, заявив, що сторони детально обговорили всі важливі питання. На його думку, результати розмови можуть допомогти під час наступних багатосторонніх переговорів.

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За словами журналіста CNN, обидва американські представники після зустрічі були налаштовані оптимістично. Вони вважають, що з'явилася можливість просунутися до врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 12 листопада Володимир Зеленський у Дубліні анонсував зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори заплановані на вечір четверга. Американські представники мають розповісти українському президенту про результати розмови з Путіним. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зазначив, що третіх сторін на зустрічі не буде.

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Також Новини.LIVE писали, що переговори Віткоффа, Кушнера та Путіна в Кремлі тривали близько 2,5 години. Під час зустрічі обговорювали шляхи завершення війни та питання європейської безпеки. Зокрема, Путін заявив, що вважає можливе розміщення європейських військ в Україні загрозою для Росії.