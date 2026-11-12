Уиткофф и Кушнер прибыли в Дублин после переговоров в России
Ua ru
12 ноября 2026 22:47
Галина Остаповець/Новини.LIVE
Срочная новость
Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Дублин после переговоров в России
Об этом сообщает корреспондент «Новости.LIVE» Галина Остаповец с места событий.
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Напомним, представители американской переговорной команды Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Ирландию после встреч с российской стороной.
Сегодня в Дублине запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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