Срочная новость

Уиткофф и Кушнер уже прибыли в Дублин после переговоров в России

Об этом сообщает корреспондент «Новости.LIVE» Галина Остаповец с места событий.

Реклама

Напомним, представители американской переговорной команды Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Ирландию после встреч с российской стороной.

Сегодня в Дублине запланирована их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новость пополняется...