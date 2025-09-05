Зеленський та Фіцо в Ужгороді 5 вересня - чому не транслювали наживо пресконференцію

Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Фото: Lubos Bilacic

Пресконференцію президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не транслювали в прямому ефірі. Причина: заходи безпеки.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik N у п’ятницю, 5 вересня.

Відносини України та Словаччини

Видання зазначає, що Зеленський наголосив на важливості діалогу зі Словаччиною, який має продовжуватися. Він зазначив, що дві країни мають співпрацювати прагматично на рівні лідерів і на міжурядовому рівні.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом в Ужгороді. Там він зустрівся із Фіцо. Глава української держави назвав розмову "змістовною".

Згодом президент розкрив деталі зустрічі з Фіцо.

До слова, нещодавно Фіцо був з візитом у Китаї, де бачився з Володимиром Путіним. Він скаржився російському диктатору на Україну. Також прем'єр Словаччини різко розкритикував європейську політику, порівнявши її з жабою на дні колодязя, що не бачить повної картини.