Головна Новини дня Виступ Зеленського та Фіцо не транслювали наживо — причина

Виступ Зеленського та Фіцо не транслювали наживо — причина

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:28
Зеленський та Фіцо в Ужгороді 5 вересня - чому не транслювали наживо пресконференцію
Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Фото: Lubos Bilacic

Пресконференцію президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо не транслювали в прямому ефірі. Причина: заходи безпеки.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik N у п’ятницю, 5 вересня.

Відносини України та Словаччини

Видання зазначає, що Зеленський наголосив на важливості діалогу зі Словаччиною, який має продовжуватися. Він зазначив, що дві країни мають співпрацювати прагматично на рівні лідерів і на міжурядовому рівні.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський перебуває з робочим візитом в Ужгороді. Там він зустрівся із Фіцо. Глава української держави назвав розмову "змістовною".

Згодом президент розкрив деталі зустрічі з Фіцо.

До слова, нещодавно Фіцо був з візитом у Китаї, де бачився з Володимиром Путіним. Він скаржився російському диктатору на Україну. Також прем'єр Словаччини різко розкритикував європейську політику, порівнявши її з жабою на дні колодязя, що не бачить повної картини.

Володимир Зеленський Словаччина Ужгород безпека Роберт Фіцо
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
