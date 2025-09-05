Зеленский и Фицо в Ужгороде 5 сентября - почему не транслировали вживую пресс-конференцию

Выступление Зеленского и Фицо не транслировали вживую — причина
Пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо не транслировали в прямом эфире. Причина: меры безопасности.
Об этом сообщает словацкое издание Dennik N в пятницу, 5 сентября.
Отношения Украины и Словакии
Издание отмечает, что Зеленский отметил важность диалога со Словакией, который должен продолжаться. Он отметил, что две страны должны сотрудничать прагматично на уровне лидеров и на межправительственном уровне.
Напомним, сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Ужгороде. Там он встретился с Фицо. Глава украинского государства назвал разговор "содержательным".
Впоследствии президент раскрыл детали встречи с Фицо.
К слову, недавно Фицо был с визитом в Китае, где виделся с Владимиром Путиным. Он жаловался российскому диктатору на Украину. Также премьер Словакии резко раскритиковал европейскую политику, сравнив ее с лягушкой на дне колодца, которая не видит полной картины.
