Віткофф не знав нічого про Росію перед переговорами — заява Трампа

Він був ріелтором — Трамп визнав некомпетентність Віткоффа
Президент США Дональд Трамп визнав, що його спецпосланець Стів Віткофф на момент призначення для переговорів не мав базових знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони. Водночас він заявив, що Стів Віткофф нібито має виняткову харизму.
Про це Дональд Трамп заявив на брифінгу.
Трамп визнав, що Віткофф був погано підготовлений до переговорів
За словами Трампа, він доручив Віткоффу участь у перемовинах через його досвід у сфері нерухомості та здатність укладати складні угоди. Президент наголосив, що спецпосланець мав виразну харизму і багато років працював рієлтором у Нью-Йорку, що, на його думку, було ключовим аргументом для призначення, попри відсутність знань у міжнародній політиці.
Трамп також зазначив, що в його команді є й інші люди, які вміють домовлятися, однак перед досягненням результату переговорний процес часто перетворюється на складне й виснажливе протистояння. Саме такого сценарію, за його словами, у Білому домі намагалися уникнути.
Нагадаємо, як наприкінці листопада агентство Bloomberg оприлюднило витік розмови між Стівом Віткоффом і помічником президента Росії Юрієм Ушаковим. Із матеріалу випливало, що спецпосланець Трампа давав російській стороні поради щодо того, як ефективніше вибудовувати комунікацію з президентом США, зокрема у контексті можливого завершення війни проти України.
Після цього низка провідних західних журналістів публічно розкритикувала Віткоффа, вказавши на його некомпетентність у питаннях міжнародної політики та безпеки. У публікаціях також зазначалося, що спецпосланець досі не розуміє справжніх вимог Володимира Путіна та логіки позиції Кремля щодо війни в Україні. На скандал відреагували в Офісі Президента України і зазначили, що не мають стосунку до цього.
Водночас журналісти звернули увагу, як Стів Віткофф по-різному ставиться до переговорів з українською та російською сторонами.
Попри це 15 грудня закінчилися переговори між Стівом Віткоффом та Володимиром Зеленським.
Читайте Новини.LIVE!