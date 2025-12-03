Відео
Є два Віткоффи на переговорах з Україною та РФ — про що йдеться

Є два Віткоффи на переговорах з Україною та РФ — про що йдеться

Дата публікації: 3 грудня 2025 01:38
Віткофф на зустрічах із Росією голений, на зустрічах з Україною неохайний
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Фото: Білий дім

На переговорах з Україною і Росією є два різних спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Один неголений і серйозний, а другий поголений і сяє. 

На це звернув увагу журналіст FT Крістофер Міллер, про що написав у себе в соцмережі Х.

Читайте також:

Що відомо про відмінність Віткоффа на зустрічі з Україною та РФ

"Стів Віткофф сидить навпроти українців у Маямі: неголений і неохайний. Серйозний, уникає зорового контакту і не посміхається. Стів Віткофф сидить навпроти главою кіно на Путіна: сяє, вискалившись, чисто поголений, уважний", — пише журналіст.

Також журналіст зазначив, що сидячи перед Путіним, Віткофф сказав, що "чудово прогулявся" Москвою, назвавши її "чудовим містом".

Нагадаємо, що 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом щодо України. Йдеться про документ, який було доопрацьовано в результаті переговорів США з делегацією України.

Зазначимо, що після переговорів Путіна і Віткоффа, до преси вийшов помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Він повідомив, що компромісу поки що не знайдено, проте сторони продовжать працювати над завершенням війни в Україні. Ба більше, крім мирного плану США передали Кремлю ще 4 документи.

США володимир путін війна в Україні мирний план мирні переговори Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
