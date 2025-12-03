Віткофф на зустрічах із Росією голений, на зустрічах з Україною неохайний

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Фото: Білий дім

На переговорах з Україною і Росією є два різних спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Один неголений і серйозний, а другий поголений і сяє.

На це звернув увагу журналіст FT Крістофер Міллер, про що написав у себе в соцмережі Х.

Що відомо про відмінність Віткоффа на зустрічі з Україною та РФ

Стів Віткофф сидить навпроти українців у Майамі: Неголений і скуйовджений. Серйозний, уникає зорового контакту і не усміхається.



Стів Віткофф, що сидить навпроти Путіна: посміхається зубами, чисто виголений, уважний. Каже, що в нього була "прекрасна прогулянка" Москвою, про яку він розповів ... https://t.co/HJSSJYFntK - Christopher Miller (@ChristopherJM) 2 грудня 2025 року

"Стів Віткофф сидить навпроти українців у Маямі: неголений і неохайний. Серйозний, уникає зорового контакту і не посміхається. Стів Віткофф сидить навпроти главою кіно на Путіна: сяє, вискалившись, чисто поголений, уважний", — пише журналіст.

Також журналіст зазначив, що сидячи перед Путіним, Віткофф сказав, що "чудово прогулявся" Москвою, назвавши її "чудовим містом".

Нагадаємо, що 2 грудня спецпредставник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви з новим мирним планом щодо України. Йдеться про документ, який було доопрацьовано в результаті переговорів США з делегацією України.

Зазначимо, що після переговорів Путіна і Віткоффа, до преси вийшов помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Він повідомив, що компромісу поки що не знайдено, проте сторони продовжать працювати над завершенням війни в Україні. Ба більше, крім мирного плану США передали Кремлю ще 4 документи.