Главная Новости дня Есть два Уиткоффа на переговорах с Украиной и РФ — о чем речь

Есть два Уиткоффа на переговорах с Украиной и РФ — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 01:38
Уиткофф на встречах с Россией бритый, на встречах с Украиной неопрятный
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Фото: Белый дом

На переговорах с Украиной и Россией есть два разных спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа. Один небритый и серьезный, а второй выбрит и сияет.

На это обратил внимание журналист FT Кристофер Миллер, о чем написал у себя в соцсети Х.

Читайте также:

Что известно о различии Уиткоффа на встреча с Украиной и РФ

"Стив Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами: небритый и неопрятный. Серьезный, избегает зрительного контакта и не улыбается. Стив Уиткофф сидит напротив главой кино наПутина: сияет, оскалившись, чисто выбрит, внимательный", — пишет журналист.

Также журналист отметил, что сидя перед Путиным Уиткофф сказал, что "прекрасно прогулялся" по Москве, назвав ее "великолепным городом".

Напомним, что 2 декабря спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву с новым мирным планом по Украине. Речь о документе, который был доработан в результате переговоров США с делегацией Украины.

Отметим, что после переговоров Путина и Уиткоффа, к прессе вышел помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Он сообщил, что компромисс пока не найден, однако стороны продолжат работать над завершением войны в Украине. Более того, помимо мирного плана США передали Кремлю еще 4 документа.

США владимир путин война в Украине мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
