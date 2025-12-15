Зустріч Зеленського та Віткоффа — перші подробиці

Зустріч Зеленського та Віткоффа — у ЗМІ розкрили перші подробиці
Радники американського лідера Дональда Трампа та Президент України провели переговори щодо війни в України. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що розмова пройшла продуктивно.
Про це Равід написав у соцмережі Х у понеділок, 15 грудня.
Переговори із представниками США
"Зустріч у понеділок між радниками Трампа та Президентом України Зеленським була продуктивною", — написав журналіст Axios Равід.
Він заявив, що про це йому повідомила довірена американська особа.
До цього спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф висловився про мирні переговори з Україною у Берліні. За його словами, вдалося досягти значного прогресу.
Нагадаємо, у Берліні завершилися перемовини між США та Україною. Президент Володимир Зеленський розповість деталі після другого раунду.
На переговорах також був присутній лідер Фінляндії Александр Стубб, який прибув під кінець.
Читайте Новини.LIVE!