Україна
Зустріч Зеленського та Віткоффа — у ЗМІ розкрили перші подробиці

Зустріч Зеленського та Віткоффа — у ЗМІ розкрили перші подробиці

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:52
Зустріч Зеленського та Віткоффа — перші подробиці
Президент України Володимир Зеленський на переговорах. Фото: ОПУ

Радники американського лідера Дональда Трампа та Президент України провели переговори щодо війни в України. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що розмова пройшла продуктивно.

Про це Равід написав у соцмережі Х у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:
Зустріч Зеленського та Віткоффа — у ЗМІ розкрили перші подробиці - фото 1
Пост Барака Равіда. Фото: скриншот

Переговори із представниками США

"Зустріч у понеділок між радниками Трампа та Президентом України Зеленським була продуктивною", — написав журналіст Axios Равід.

Він заявив, що про це йому повідомила довірена американська особа.

До цього спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф висловився про мирні переговори з Україною у Берліні. За його словами, вдалося досягти значного прогресу.

Нагадаємо, у Берліні завершилися перемовини між США та Україною. Президент Володимир Зеленський розповість деталі після другого раунду.

На переговорах також був присутній лідер Фінляндії Александр Стубб, який прибув під кінець.

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні Стів Віткофф
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
