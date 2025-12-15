Зустріч Зеленського та Віткоффа — перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський на переговорах. Фото: ОПУ

Радники американського лідера Дональда Трампа та Президент України провели переговори щодо війни в України. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що розмова пройшла продуктивно.

Про це Равід написав у соцмережі Х у понеділок, 15 грудня.

Пост Барака Равіда. Фото: скриншот

Переговори із представниками США

"Зустріч у понеділок між радниками Трампа та Президентом України Зеленським була продуктивною", — написав журналіст Axios Равід.

Він заявив, що про це йому повідомила довірена американська особа.

До цього спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф висловився про мирні переговори з Україною у Берліні. За його словами, вдалося досягти значного прогресу.

Нагадаємо, у Берліні завершилися перемовини між США та Україною. Президент Володимир Зеленський розповість деталі після другого раунду.

На переговорах також був присутній лідер Фінляндії Александр Стубб, який прибув під кінець.