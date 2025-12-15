Встреча Зеленского и Виткоффа - первые подробности

Встреча Зеленского и Виткоффа — в СМИ раскрыли первые подробности
Советники американского лидера Дональда Трампа и Президент Украины провели переговоры по войне в Украине. Журналист Axios Барак Равид заявил, что разговор прошел продуктивно.
Об этом Равид написал в соцсети Х в понедельник, 15 декабря.
Переговоры с представителями США
"Встреча в понедельник между советниками Трампа и Президентом Украины Зеленским была продуктивной", — написал журналист Axios Равид.
Он заявил, что об этом ему сообщило доверенное американское лицо.
До этого специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф высказался о мирных переговорах с Украиной в Берлине. По его словам, удалось достичь значительного прогресса.
Напомним, в Берлине завершились переговоры между США и Украиной. Президент Владимир Зеленский расскажет детали после второго раунда.
На переговорах также присутствовал лидер Финляндии Александр Стубб, который прибыл под конец.
