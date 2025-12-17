Уиткофф не знал ничего о России перед переговорами — заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп признал, что его спецпосланник Стив Уиткофф на момент назначения для переговоров не имел базовых знаний о странах, с которыми ему пришлось работать, в частности о России и ее границах. В то же время он заявил, что Стив Уиткофф якобы имеет исключительную харизму.

Об этом Дональд Трамп заявил на брифинге.

По словам Трампа, он поручил Уиткоффу участие в переговорах из-за его опыта в сфере недвижимости и способности заключать сложные сделки. Президент подчеркнул, что спецпосланник имел выразительную харизму и много лет работал риелтором в Нью-Йорке, что, по его мнению, было ключевым аргументом для назначения, несмотря на отсутствие знаний в международной политике.

Трамп также отметил, что в его команде есть и другие люди, которые умеют договариваться, однако перед достижением результата переговорный процесс часто превращается в сложное и изнурительное противостояние. Именно такого сценария, по его словам, в Белом доме пытались избежать.

Напомним, как в конце ноября агентство Bloomberg обнародовало утечку разговора между Стивом Уиткоффом и помощником президента России Юрием Ушаковым. Из материала следовало, что спецпосланник Трампа давал российской стороне советы относительно того, как эффективнее выстраивать коммуникацию с президентом США, в частности в контексте возможного завершения войны против Украины.

После этого ряд ведущих западных журналистов публично раскритиковали Уиткоффа, указав на его некомпетентность в вопросах международной политики и безопасности. В публикациях также отмечалось, что спецпосланник до сих пор не понимает истинных требований Владимира Путина и логики позиции Кремля относительно войны в Украине. На скандал отреагировали в Офисе Президента Украины и отметили, что не имеют отношения к этому.

В то же время журналисты обратили внимание, как Стив Уиткофф по-разному относится к переговорам с украинской и российской сторонами.

Несмотря на это 15 декабря закончились переговоры между Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским.