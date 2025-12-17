Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Он был риелтором — Трамп признал некомпетентность Уиткоффа

Он был риелтором — Трамп признал некомпетентность Уиткоффа

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 10:40
Уиткофф не знал ничего о России перед переговорами — заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп признал, что его спецпосланник Стив Уиткофф на момент назначения для переговоров не имел базовых знаний о странах, с которыми ему пришлось работать, в частности о России и ее границах. В то же время он заявил, что Стив Уиткофф якобы имеет исключительную харизму.

Об этом Дональд Трамп заявил на брифинге.

Реклама
Читайте также:

Трамп признал, что Уиткофф был плохо подготовлен к переговорам

По словам Трампа, он поручил Уиткоффу участие в переговорах из-за его опыта в сфере недвижимости и способности заключать сложные сделки. Президент подчеркнул, что спецпосланник имел выразительную харизму и много лет работал риелтором в Нью-Йорке, что, по его мнению, было ключевым аргументом для назначения, несмотря на отсутствие знаний в международной политике.

Трамп также отметил, что в его команде есть и другие люди, которые умеют договариваться, однако перед достижением результата переговорный процесс часто превращается в сложное и изнурительное противостояние. Именно такого сценария, по его словам, в Белом доме пытались избежать.

Напомним, как в конце ноября агентство Bloomberg обнародовало утечку разговора между Стивом Уиткоффом и помощником президента России Юрием Ушаковым. Из материала следовало, что спецпосланник Трампа давал российской стороне советы относительно того, как эффективнее выстраивать коммуникацию с президентом США, в частности в контексте возможного завершения войны против Украины.

После этого ряд ведущих западных журналистов публично раскритиковали Уиткоффа, указав на его некомпетентность в вопросах международной политики и безопасности. В публикациях также отмечалось, что спецпосланник до сих пор не понимает истинных требований Владимира Путина и логики позиции Кремля относительно войны в Украине. На скандал отреагировали в Офисе Президента Украины и отметили, что не имеют отношения к этому.

В то же время журналисты обратили внимание, как Стив Уиткофф по-разному относится к переговорам с украинской и российской сторонами.

Несмотря на это 15 декабря закончились переговоры между Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским.

переговоры Дональд Трамп Украина Россия Стив Виткофф
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации