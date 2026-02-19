Відео
Головна Новини дня Відключення світла будуть у більшості регіонів — графіки на завтра

Відключення світла будуть у більшості регіонів — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 23:58
Графік відключення світла 20 лютого — деталі від Укренерго
Люди в пунктах обігріву під час відключень світла. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Україні 20 лютого графіки відключень світла діятимуть у більшості областей. Причиною цього є наслідки російських обстрілів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укренерго. 

Читайте також:

Відключення світла в Україні 20 лютого

В Укренерго розповіли, що 20 лютого графіки погодинних відключень діятимуть у більшості регіонів України. Крім того, для промислових споживачів будуть графіки обмеження потужності. 

"Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", — пояснили у відомстві. 

Водночас там зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком. 

Графік відключення світла 20 лютого
Скриншот допису Укренерго

Яка ситуація в енергосистемі

Денис Шмигаль 14 лютого повідомляв, що спостерігається позитивна динаміка щодо світла. Це стало можливо завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та покращеним погодним умовах. Однак загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою.

Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що навесні має стати легше з електрикою. На це вплине потепління, збільшення тривалості світлового дня та приріст генерації від сонячних панелей.

Також президент анонсував оновлення енергетичного забезпечення громад. Відповідний план на наступний опалювальний сезон буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
