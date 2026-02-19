Видео
Україна
Как завтра будут отключать свет — подробности от Укрэнерго

Как завтра будут отключать свет — подробности от Укрэнерго

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 23:58
Отключения света 20 февраля — графики от Укрэнерго
Люди в пунктах обогрева во время отключений света. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Графики отключения света будут действовать в большинстве регионов в пятницу, 20 февраля. Причина — последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света в Украине 20 февраля

В Укрэнерго рассказали, что 20 февраля графики почасовых отключений будут действовать в большинстве регионов Украины. Кроме того, для промышленных потребителей будут графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — пояснили в ведомстве.

В то же время там отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Графік відключення світла 20 лютого
Скриншот сообщения Укрэнерго

Какая ситуация в энергосистеме

Денис Шмыгаль 14 февраля сообщал, что наблюдается положительная динамика по свету. Это стало возможно благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям. Однако угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой.

В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что весной должно стать легче с электричеством. На это повлияет потепление, увеличение продолжительности светового дня и прирост генерации от солнечных панелей.

Также президент анонсировал обновление энергетического обеспечения грмад. Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.

обстрелы Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
