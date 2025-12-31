Відео
Головна Новини дня Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

Відбудувати життя чи дім — що важливіше у відновленні України

Дата публікації: 31 грудня 2025 07:37
Яким буде відновлення України і хто за це заплатить
Зруйнований Маріуполь. Фото: Reuters

Перемовини і завершення війни — одна з головних тем на повістці дня в Україні. Але в очікуванні результату від дипломатичного процесу військові продовжують боротися за території і безпеку. І весь цей час питання відбудови країни живе в такому ж режимі очікування — держава готується до масштабної відбудови після війни в той же час локально вирішуючи питання житла для громадян. 

Де Україна візьме гроші на відбудову і чому відновлення це не лише про дороги і будинки — в матеріалі Новини.LIVE.

Відбудова України 

Чим довше триває війна, тим більше пошкоджень фіксується по країні – руйнується житловий фонд, транспорт, енергетика, промисловість, культурна спадщина. На жаль, з розширенням лінії фронту країна втрачає цілі міста та села, про відбудову яких навіть у найоптимістичнішій перспективі мова поки не йде. 

что сейчас происходит в Покровске
Як виглядає Покровськ. Фото: Державна прикордонна служба

За оцінками міжнародних фінансових інституцій, вартість відбудови України вже перевищила сотні мільярдів доларів і продовжує зростати. За даними Світового банку ще на початку 2025 року загальна вартість відновлення та реконструкції в Україні протягом наступного десятиліття складатиме 524 млрд доларів. 

Мова йде про складну архітектуру відновлення, відповідні проекти постійно готують як український уряд, так і міжнародні фінансові інституції. До слова, саме на міжнародну підтримку розраховує Україна. 

Цьогоріч МВФ та Україна погодили багаторічну програму, що має допомогти закрити частину фінансового розриву у 2026–2029 роках. Загальна потреба у фінансуванні оцінюється в сотні мільярдів доларів.

Ще на початку повномасштабної війни тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що "відбудова та відновлення України стануть найбільшим проєктом у Європі від часів Плану Маршалла". Сьогодні ця оцінка виглядає радше мінімальною. 

Буча
Відбудова Бучі. Фото: Олексій Кулеба

Йдеться про те, що на даному етапі війни і невідомості неможливо говорити про повну відбудову. Адже питання безпеки досі не вирішене, паралельно постійно точаться дискусії чи варто будувати щось нове коли ракети літають над головою.

Та і питання грошей дуже гостро відчувається для воюючої країни. Були розмови і надії щодо використання арештованих російських активів, але і тут немає однозначної позиції міжнародних партнерів.

У підсумку Україна з партнерами перебувають у пошуку моделі, яка поєднає політичну справедливість із фінансовою стабільністю в Європі на роки вперед. 

Реінтеграція людей 

Поруч з питанням відбудови районів, доріг і цілих міст, існує питання реінтеграції людей, а це теж відбудова країни. 

ВПО хочуть додому, частина біженців також виявляють бажання повернутися після закінчення війни. Раніше Новини.LIVE розповідало, що за роки змінилося в адаптації переселенців і яких помилок допускаються приймаючі громади. 

Украинцы, ВПЛ
Внутрішньо переміщені особи. Фото: УНІАН

Окремим питанням у відновлення держави варто виділити адаптацію ветеранів — медична допомога, переобладнання житла, інфраструктура міст, робочі місця тощо. 

Крім того, однією із ключових задач уряду на 2025 рік була реформа соцзахисту. Одна з її складових — зміна пенсійної моделі. Раніще ми писали, чого очікувати від пенсійної реформи

Нагадаємо, нещодавно в ефірі Вечір.LIVE експерт заявив, як маніпулюють відбудовою України.

 

МВФ гроші житло ВПО відновлення
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
