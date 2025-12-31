Видео
Главная Новости дня Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 07:37
Каким будет восстановление Украины и кто за это заплатит
Разрушенный Мариуполь.Фото: Reuters

Переговоры и завершение войны — одна из главных тем на повестке дня в Украине. Но в ожидании результата от дипломатического процесса военные продолжают бороться за территории и безопасность. И все это время вопрос восстановления страны живет в таком же режиме ожидания — государство готовится к масштабному восстановлению после войны в то же время локально решая вопрос жилья для граждан.

Где Украина возьмет деньги на восстановление и почему восстановление это не только о дорогах и домах — в материале Новини.LIVE.

Восстановление Украины

Чем дольше длится война, тем больше повреждений фиксируется по стране — разрушается жилой фонд, транспорт, энергетика, промышленность, культурное наследие. К сожалению, с расширением линии фронта страна теряет целые города и села, о восстановлении которых даже в самой оптимистичной перспективе речь пока не идет.

что сейчас происходит в Покровске
Как выглядит Покровск. Фото: Государственная пограничная служба

По оценкам международных финансовых институтов, стоимость восстановления Украины уже превысила сотни миллиардов долларов и продолжает расти. По данным Всемирного банка еще в начале 2025 года общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине в течение следующего десятилетия будет составлять 524 млрд долларов.

Речь идет о сложной архитектуре восстановления, соответствующие проекты постоянно готовят как украинское правительство, так и международные финансовые институты. К слову, именно на международную поддержку рассчитывает Украина.

В этом году МВФ и Украина согласовали многолетнюю программу, которая должна помочь закрыть часть финансового разрыва в 2026-2029 годах. Общая потребность в финансировании оценивается в сотни миллиардов долларов.

Еще в начале полномасштабной войны тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что "восстановление и отстроение Украины станут крупнейшим проектом в Европе со времен Плана Маршалла". Сегодня эта оценка выглядит скорее минимальной.

Буча
Восстановление Бучи. Фото: Алексей Кулеба

Речь идет о том, что на данном этапе войны и неизвестности невозможно говорить о полном восстановлении. Ведь вопрос безопасности до сих пор не решен, параллельно постоянно идут дискуссии стоит ли строить что-то новое когда ракеты летают над головой.

Да и вопрос денег очень остро ощущается для воюющей страны. Были разговоры и надежды по использованию арестованных российских активов, но и здесь нет однозначной позиции международных партнеров.

В итоге Украина с партнерами находятся в поиске модели, которая соединит политическую справедливость с финансовой стабильностью в Европе на годы вперед.

Реинтеграция людей

Рядом с вопросом восстановления районов, дорог и целых городов, существует вопрос реинтеграции людей, а это тоже восстановление страны.

ВПЛ хотят домой, часть беженцев также изъявляют желание вернуться после окончания войны. Ранее Новини.LIVE рассказывало, что за годы изменилось в адаптации переселенцев и какие ошибки допускают принимающие общины.

Украинцы, ВПЛ
Внутренне перемещенные лица. Фото: УНИАН

Отдельным вопросом в восстановлении государства стоит выделить адаптацию ветеранов — медицинская помощь, переоборудование жилья, инфраструктура городов, рабочие места и тому подобное.

Кроме того, одной из ключевых задач правительства на 2025 год была реформа соцзащиты. Одна из ее составляющих — изменение пенсионной модели. Ранее мы писали, чего ожидать от пенсионной реформы.

Напомним, недавно в эфире Вечер.LIVE эксперт заявил, как манипулируют восстановлением Украины.

 

МВФ деньги жилье ВПЛ восстановление
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
