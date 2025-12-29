Пєсков назвав "умову" для припинення бойових дій в Україні

Дмитро Пєсков. Фото ілюстративне: Reuters

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував перемовин президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського. Він також висловився щодо пунктів мирного плану.

Про це Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, повідомляють росЗМІ у понеділок, 29 грудня .

Позиція Кремля щодо мирного плану

Пєсков попросили пояснити заяву, зроблену напередодні помічником Путіна Юрієм Ушаковим заяву про те, що для остаточного припинення бойових дій від Києва "необхідне політичне рішення" щодо виводу військ з Донбасу. Пєсков уточнив, що мається на увазі вивід ЗСУ з Донецької області за межі адміністративних кордонів.

"Тут, напевно, доречно було б згадати вчорашню неодноразову заяву президента США Дональда Трампа, який, мабуть, звертаючись до українських співрозмовників, нагадав, що Україна втрачає землі і їх втрачатиме далі, і завтра ситуація буде відрізнятися від тієї ситуації, яка є сьогодні", — сказав Песков.

Речник Путіна прокоментував також перемовини Трампа та Зеленського в Мар-а-Лаго, заявивши, що Москва зможе оцінити їхні переговори після того, як отримає інформацію від США. Він також повідомив, що Путін і Трамп не обговорювали різдвяне перемир'я в Україні.

Песков не прокоментував, чи чекає Кремль на виведення ЗСУ також із Херсонської та Запорізької областей. Він також зазначив, що вважає недоцільним публічно коментувати проекти створення зони вільної торгівлі на Донбасі та спільного управління ЗАЕС.

Речник Кремля сказав, що у Москві не розуміють, що має на увазі Зеленський, говорячи про те, що Росії у війні з Україною потрібно готувати план Б. Він додав, що РФ думає про припинення війни в "контексті досягнення своїх цілей".

Нагадаємо, що Зеленский заявив, що РФ має схожу позицію щодо проведення референдуму.

Раніше ми також інформували, що Трамп заявив, що російський диктатор Путін хоче укласти мирну угоду.