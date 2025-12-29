Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кремль назвал "условие" для прекращения боевых действий в Украине

Кремль назвал "условие" для прекращения боевых действий в Украине

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 17:14
Песков назвал "условие" для прекращения боевых действий в Украине
Дмитрий Песков. Фото иллюстративное: Reuters

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Он также высказался относительно пунктов мирного плана.

Об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге, сообщают росСМИ в понедельник, 29 декабря.

Реклама
Читайте также:

Позиция Кремля относительно мирного плана

Песков попросили объяснить заявление, сделанное накануне помощником Путина Юрием Ушаковым заявление о том, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева "необходимо политическое решение" по выводу войск с Донбасса. Песков уточнил, что имеется в виду вывод ВСУ из Донецкой области за пределы административных границ.

"Здесь, наверное, уместно было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента США Дональда Трампа, который, видимо, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше, и завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая есть сегодня", — сказал Песков.

Представитель Путина прокомментировал также переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго, заявив, что Москва сможет оценить их переговоры после того, как получит информацию от США. Он также сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие в Украине.

Песков не прокомментировал, ждет ли Кремль вывода ВСУ также из Херсонской и Запорожской областей. Он также отметил, что считает нецелесообразным публично комментировать проекты создания зоны свободной торговли на Донбассе и совместного управления ЗАЭС.

Представитель Кремля сказал, что в Москве не понимают, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что России в войне с Украиной нужно готовить план Б. Он добавил, что РФ думает о прекращении войны в "контексте достижения своих целей".

Напомним, что Зеленский заявил, что РФ имеет похожую позицию относительно проведения референдума.

Ранее мы также информировали, что Трамп заявил, что российский диктатор Путин хочет заключить мирное соглашение.

владимир путин Дмитрий Песков Москва Кремль мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации