Песков назвал "условие" для прекращения боевых действий в Украине

Дмитрий Песков. Фото иллюстративное: Reuters

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Он также высказался относительно пунктов мирного плана.

Об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге, сообщают росСМИ в понедельник, 29 декабря.

Позиция Кремля относительно мирного плана

Песков попросили объяснить заявление, сделанное накануне помощником Путина Юрием Ушаковым заявление о том, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева "необходимо политическое решение" по выводу войск с Донбасса. Песков уточнил, что имеется в виду вывод ВСУ из Донецкой области за пределы административных границ.

"Здесь, наверное, уместно было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента США Дональда Трампа, который, видимо, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше, и завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая есть сегодня", — сказал Песков.

Представитель Путина прокомментировал также переговоры Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго, заявив, что Москва сможет оценить их переговоры после того, как получит информацию от США. Он также сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали рождественское перемирие в Украине.

Песков не прокомментировал, ждет ли Кремль вывода ВСУ также из Херсонской и Запорожской областей. Он также отметил, что считает нецелесообразным публично комментировать проекты создания зоны свободной торговли на Донбассе и совместного управления ЗАЭС.

Представитель Кремля сказал, что в Москве не понимают, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что России в войне с Украиной нужно готовить план Б. Он добавил, что РФ думает о прекращении войны в "контексте достижения своих целей".

