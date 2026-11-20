Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Верхня палата Конгресу США 51 голосом проти 48 відхилила резолюцію про воєнні повноваження, яка мала зобов'язати Дональда Трампа припинити війну в Ірані. Голосування у четвер, 19 листопада, стало першим подібним кроком після проміжних виборів 3 листопада.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Hill.

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Витрати США на війну проти Ірану викликав суперечки в Сенаті

Станом на 13 листопада війна з Іраном уже обійшлася Сполученим Штатам у 48,3 млрд доларів. Такі цифри під час слухань у Сенаті назвав заступник контролера з питань бюджету та асигнувань у Пентагоні Артур Міллер.

На тлі цих витрат у четвер, 19 листопада, сенатори розглядали резолюцію про воєнні повноваження, яка мала зобов'язати Дональда Трампа зупинити конфлікт в Ірані. Раніше, у середині вересня, цей документ уже схвалила Палата представників. Тоді за ініціативу конгресмена-демократа Сета Моултона віддали 220 голосів проти 204, а до демократів приєдналися семеро республіканців.

Та у верхній палаті Конгресу документ не пройшов: республіканці відхилили резолюцію 51 голосом проти 48. Голосування відбулося майже суто за партійним поділом, хоча кілька політиків пішли проти своїх фракцій.

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Так, сенатори-республіканці Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Ренд Пол підтримали Демократичну партію. Раніше вони так само голосували за резолюції, що вимагали від Трампа закінчити війну. Натомість демократ Джон Феттерман став єдиним у своїй партії, хто проголосував проти.

Чому це голосування було важливим для демократів

Сама резолюція мала переважно символічне значення, адже навіть якби обидві палати її ухвалили, Дональд Трамп, імовірно, не став би її підписувати. Проте демократи хотіли, щоб республіканці офіційно зафіксували свої голоси проти припинення війни в Ірані.

Крім того, четвергове голосування стало першим у Конгресі з цього питання після проміжних виборів 3 листопада. На тих виборах Республіканська партія втратила більшість в обох палатах, а опитування показали, що падіння підтримки республіканців значною мірою пов'язане саме з війною проти Ірану.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Дональд Трамп заявив, що не проситиме допомоги Китаю та Росії в переговорах із Тегераном. Він запевняв, що Іран втратив флот, авіацію, ППО й майже всі ракети, а США контролюють Ормузьку протоку, тож іранська влада нібито сама просить про угоду.

Тим часом ізраїльська розвідка "Моссад" попередила, що Іран готує атаки дронами з вибухівкою проти Трампа та членів його команди. Через цю загрозу держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента терміново перевели до безпечних укриттів.

Водночас війна проти Ірану викликала спротив і всередині США: конгресмен-республіканець Томас Массі запустив процедуру імпічменту глави Пентагону Піта Гегсета через початок операції в обхід закону, а віцепрезидент Джей Ді Венс визнав, що саме втома виборців від конфлікту призвела до поразки республіканців на проміжних виборах.