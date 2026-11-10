Член Палати представників від Республіканської партії Томас Массі. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах член Палати представників від Республіканської партії Томас Массі ініціював імпічмент міністра оборони Піта Гегсета, який є главою Пентагону. На його думку, той порушив американське законодавство та Конституцію через проведення військової операції проти Ірану.

Про це пише BBC, передає Новини.LIVE.

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Чому в Конгресі США хочуть усунути Піта Гегсета

На думку Массі, глава Пентагону порушив законодавство, адже бойової дії проти Ірану тривали понад 90 днів без офіційної санкції Конгресу.

Крім того, конгресмен звернувся до Президента США Дональда Трампа з проханням звільнити очільника Пентагону. Він обґрунтував це тим, що в січні 2027 року демократи отримають можливість публічно дослідити цю ситуацію, Томас Массі не хоче це допустити.

Ми писали, що демократична партія США зацікавлена у відставці міністра оборони Піта Гегсета. Його звинувачують у зростанні цін на пальне та у втягуванні Сполучених Штатів у війну з Іраном. Натомість американський лідер Дональд Трамп висловив свою думку з цього приводу — він не сприймає нищівну критику посадовця, називаючи його "популярним хлопцем".

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Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп не вірить у новий імпічмент від Демократичної партії. Він запевняє, що за його плечима "два роки успішного правління за всю історію президентства".