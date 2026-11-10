Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Конгресі США ініціювали імпічмент главі Пентагону

У Конгресі США ініціювали імпічмент главі Пентагону

Ua ru
10 листопада 2026 00:01
Республіканець Массі вимагає імпічменту глави Пентагону Reuters
Член Палати представників від Республіканської партії Томас Массі. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах член Палати представників від Республіканської партії Томас Массі ініціював імпічмент міністра оборони Піта Гегсета, який є главою Пентагону. На його думку, той порушив американське законодавство та Конституцію через проведення військової операції проти Ірану.

Про це пише BBC, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому в Конгресі США хочуть усунути Піта Гегсета

На думку Массі, глава Пентагону порушив законодавство, адже бойової дії проти Ірану тривали понад 90 днів без офіційної санкції Конгресу.

Крім того, конгресмен звернувся до Президента США Дональда Трампа з проханням звільнити очільника Пентагону. Він обґрунтував це тим, що в січні 2027 року демократи отримають можливість публічно дослідити цю ситуацію, Томас Массі не хоче це допустити.

Ми писали, що демократична партія США зацікавлена у відставці міністра оборони Піта Гегсета. Його звинувачують у зростанні цін на пальне та у втягуванні Сполучених Штатів у війну з Іраном. Натомість американський лідер Дональд Трамп висловив свою думку з цього приводу — він не сприймає нищівну критику посадовця, називаючи його "популярним хлопцем".

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп не вірить у новий імпічмент від Демократичної партії. Він запевняє, що за його плечима "два роки успішного правління за всю історію президентства".

США Іран Дональд Трамп Пентагон Республіканська партія Піт Гегсет
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації