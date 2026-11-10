Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны Пита Хэгсета, возглавляющего Пентагон. По его мнению, тот нарушил американское законодательство и Конституцию, проведя военную операцию против Ирана.

Об этом пишет BBC, передает Новини.LIVE.

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По мнению Масси, глава Пентагона нарушил законодательство, поскольку боевые действия против Ирана продолжались более 90 дней без официального разрешения Конгресса.

Кроме того, конгрессмен обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой уволить главу Пентагона. Он обосновал это тем, что в январе 2027 года демократы получат возможность публично расследовать эту ситуацию, а Томас Масси не хочет этого допустить.

Мы писали, что Демократическая партия США заинтересована в отставке министра обороны Пита Хэгсета. Его обвиняют в росте цен на топливо и в втягивании Соединенных Штатов в войну с Ираном. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп высказал своё мнение по этому поводу — он не воспринимает резкую критику чиновника, называя его "популярным парнем".

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Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп не верит в новый импичмент со стороны Демократической партии. Он уверяет, что за его плечами "два года успешного правления за всю историю президентства".