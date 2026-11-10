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Главная Новости дня В Конгрессе США инициировали процедуру импичмента главе Пентагона

В Конгрессе США инициировали процедуру импичмента главе Пентагона

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10 ноября 2026 00:01
Республиканец Масси требует импичмента главы Пентагона Reuters
Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны Пита Хэгсета, возглавляющего Пентагон. По его мнению, тот нарушил американское законодательство и Конституцию, проведя военную операцию против Ирана.

Об этом пишет BBC, передает Новини.LIVE.

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Почему в Конгрессе США хотят отстранить Пита Хэгсета

По мнению Масси, глава Пентагона нарушил законодательство, поскольку боевые действия против Ирана продолжались более 90 дней без официального разрешения Конгресса.

Кроме того, конгрессмен обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой уволить главу Пентагона. Он обосновал это тем, что в январе 2027 года демократы получат возможность публично расследовать эту ситуацию, а Томас Масси не хочет этого допустить.

Мы писали, что Демократическая партия США заинтересована в отставке министра обороны Пита Хэгсета. Его обвиняют в росте цен на топливо и в втягивании Соединенных Штатов в войну с Ираном. В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп высказал своё мнение по этому поводу — он не воспринимает резкую критику чиновника, называя его "популярным парнем".

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Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп не верит в новый импичмент со стороны Демократической партии. Он уверяет, что за его плечами "два года успешного правления за всю историю президентства".

США Иран Дональд Трамп Пентагон Республиканская партия Пит Гегсет
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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