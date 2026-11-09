Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В ходе беседы с журналистами телеканала CBS глава Белого дома прокомментировал вероятность того, что его политические оппоненты инициируют очередной процесс отстранения от власти. Дональд Трамп заявил, что такое развитие событий для него совершенно немыслимо. Свою позицию американский лидер обосновал тем, что считает свои два года президентства чрезвычайно успешными.

Об этом Дональд Трамп заявил Россу Дауту в интервью программе «60 минут», цитирует Новини.LIVE.

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Трамп не считает возможным импичмент в свой адрес

"Я не могу себе этого представить. Что же я такого сделал? За моей спиной — лучшие два года за всю историю президентства", — подчеркнул политик.

Особое внимание в беседе президент Соединенных Штатов уделил вопросу защиты государственных границ. По его мнению, шаги администрации, направленные на усиление контроля за пересечением границы, заслуживают похвалы американцев. Трамп подчеркнул, что американское общество крайне положительно воспринимает его кампанию по выдворению преступников.

В то же время он откровенно признал, что жесткие меры имеют и свою обратную сторону. По словам главы государства, правоохранительные органы высылали и тех лиц, которые были официально или неофициально трудоустроены и не представляли никакой угрозы безопасности для страны.

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"Я считаю, что за укрепление границы я заслужил самую высокую оценку. Меня также очень высоко ценят за то, что я добился высылки из страны опасных лиц. Но в то же время я теряю от этого, поскольку мы также депортировали людей, у которых была хорошая работа, а их единственным проступком — единственным нарушением закона — было то, что они нелегально въехали в страну", — пояснил Трамп.

Также Трамп заверил журналиста, что стремится наладить конструктивный диалог и готов сотрудничать с представителями Демократической партии в сфере иммиграции.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в день голосования за новый состав Конгресса Трамп заявил о готовности наложить вето на решения демократов, если те получат большинство. В соцсетях он также подчеркнул, что контроль оппонентов над парламентом может спровоцировать очередную попытку объявить ему импичмент.

Дональд Трамп назвал госсекретаря Марка Рубио ещё одним вероятным кандидатом в президенты от республиканцев на выборах 2028 года наряду с Джей Ди Венсом. В то же время глава Белого дома похвалил Рубио за работу во главе Госдепа и заверил, что дипломат продолжит возглавлять внешнеполитическое ведомство.

В то же время демократы в Конгрессе собираются проголосовать за отставку главы Пентагона Пита Хэгсета. Рассмотрение резолюции об импичменте, поданной республиканцем Томасом Месси, должно состояться 10 ноября. Министра обвиняют в участии Соединённых Штатов в войне против Ирана и в скачке цен на автозаправках, однако Трамп заверил, что лично будет защищать своего соратника от отставки.