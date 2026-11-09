Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Під час спілкування з журналістами телеканалу CBS очільник Білого дому прокоментував імовірність ініціювання своїми політичними опонентами чергового процесу відсторонення від влади. Дональд Трамп заявив, що такий розвиток подій є для нього абсолютно немислимим. Свою позицію американський лідер аргументував тим, що вважає надуспішними свої два роки президентства.

Про це Дональд Трамп висловився Россу Дауту в інтерв'ю 60 mintutes, цитує Новини.LIVE.

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Трамп не вважає можливим імпічмент проти нього

"Я не можу собі цього уявити. Що ж я такого зробив? За мною – найкращі два роки за всю історію президентства", — підкреслив політик.

Окрему увагу в розмові президент Сполучених Штатів приділив питанню захисту державних рубежів. На його думку, кроки адміністрації, спрямовані на посилення контролю за перетином кордону, заслужили на похвалу американців. Трамп наголосив, що американське суспільство вкрай позитивно сприймає його кампанію з видворення злодіїв.

Водночас він відверто зізнався, що жорсткі заходи мають і свій зворотний бік. За словами глави держави, правоохоронні органи висилали і тих осіб, які були офіційно чи неофіційно працевлаштовані та не становили жодної безпекової загрози для країни.

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"Я вважаю, що за зміцнення кордону я заслужив найвищу оцінку. Мене також дуже високо оцінюють за те, що я домігся висилки з країни небезпечних осіб. Але водночас я втрачаю від цього, оскільки ми також депортували людей, які мали хорошу роботу, а їхнім єдиним проступком — єдиним порушенням закону – було те, що вони нелегально в’їхали до країни", — пояснив Трамп.

Також Трамп запевнив журналіста, що прагне налагодити конструктивний діалог та готовий співпрацювати з представниками Демократичної партії у сфері імміграції.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, у день голосування за новий склад Конгресу Трамп заявив про готовність ветувати рішення демократів, якщо ті здобудуть більшість. У соцмережах він також наголосив, що контроль опонентів над парламентом може спровокувати чергову спробу оголосити йому імпічмент.

Дональд Трамп назвав держсекретаря Марка Рубіо ще одним імовірним кандидатом у президенти від республіканців на виборах 2028 року поряд із Джей Ді Венсом. Водночас глава Білого дому похвалив Рубіо за роботу на чолі Держдепу та запевнив, що дипломат продовжить очолювати зовнішньополітичне відомство.

Водночас демократи в Конгресі збираються голосувати за звільнення глави Пентагону Піта Гегсета. Розгляд постанови про імпічмент, яку подав республіканець Томас Мессі, має відбутися 10 листопада. Міністру закидають участь Сполучених Штатів у війні проти Ірану та стрибок цін на автозаправках, однак Трамп запевнив, що особисто захищатиме соратника від відставки.