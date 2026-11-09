Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Pete Hegseth/X

Демократична партія США готується підтримати відставку міністра оборони Піта Гегсета. Голосування за резолюцію про імпічмент, ініційовану республіканцем Томасом Мессі, планують на 10 листопада. Очільнику Пентагону закидають втягування країни у війну з Іраном та різке зростання цін на пальне. Тим часом глава держави Дональд Трамп обіцяє захистити Піта Гегсета.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Реклама

Загроза імпічменту для Піта Гегсета та об'єднання зусиль у Конгресі

Уже 10 листопада Демократична партія Сполучених Штатів розглядатиме питання щодо відсторонення Піта Гегсета з посади міністра оборони. Майбутній спікер Палати представників Гакім Джеффріс запевнив у беззастережній готовності своєї політичної сили підтримати відповідну резолюцію. Цікаво, що сам документ про імпічмент планує повторно внести на розгляд конгресмен від Республіканської партії Томас Мессі.

Лідер демократів висловив впевненість, що ця ініціатива збере значну кількість голосів законодавців.

"Піт Гегсет має піти. Я переконаний, що ця резолюція отримає надзвичайно потужну підтримку", — наголосив Джеффріс.

Читайте також:

Звинувачення у безпековій та економічній кризі

Головною претензією до очільника Пентагону стала військова кампанія в Ірані. Цей конфлікт виявився вкрай непопулярним серед американців і безпосередньо вдарив по їхніх гаманцях через стрімке подорожчання бензину. Гакім Джеффріс покладає пряму відповідальність за ці економічні та безпекові наслідки персонально на міністра оборони.

"Так званий міністр оборони зловжив своїми повноваженнями, підірвав нашу національну безпеку та спровокував цю безрозсудну й дорогу війну за власним вибором в Ірані, що призвело до стрімкого зростання цін для американського народу та зробило країну менш безпечною", — констатував майбутній спікер Палати представників.

Реакція Трампа на падіння суспільної довіри

Попри нищівну критику з боку опонентів у Конгресі, президент Дональд Трамп продовжує захищати свого міністра. Глава держави відкинув звинувачення, публічно назвавши посадовця "дуже популярним хлопцем". Трамп аргументує успішність очільника оборонного відомства швидкими військовими здобутками.

"Щодо Піта Гегсета, то він виграв дві війни. Ми перемогли у Венесуелі за 48 хвилин. І ми перемогли в Ірані", — прокоментував президент США ймовірний імпічмент свого підлеглого.

Проте соціологічні показники демонструють зовсім інше ставлення суспільства до керівника Пентагону. Через провальну для Сполучених Штатів іранську кампанію, яка спровокувала загальне здорожчання життя в країні, рівень схвалення діяльності Піта Гегсета обвалився до 35%.

Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп прокоментував поразку Республіканської партії на виборах до Конгресу, попри попередні успіхи політсили. Американський лідер пов'язав такий результат із помилками у взаємодії та комунікації всередині партії та з виборцями.

Але критикою війни в Ірані зайнялися навіть прихильники Дональда Трампа. Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав головною причиною програшу республіканців на проміжних виборах суспільне несприйняття війни в Ірані. Частина традиційного електорату Дональда Трампа цього разу підтримала Демократичну партію, вимагаючи негайно припинити участь Вашингтона у збройному конфлікті та сфокусуватися на вирішенні внутрішніх проблем Сполучених Штатів.