Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: Pete Hegseth/X

Демократическая партия США готовится поддержать отставку министра обороны Пита Хэгсета. Голосование по резолюции об импичменте, инициированной республиканцем Томасом Месси, запланировано на 10 ноября. Главу Пентагона обвиняют в втягивании страны в войну с Ираном и резком росте цен на топливо. Между тем глава государства Дональд Трамп обещает защитить Пита Хэгсета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Угроза импичмента для Пита Хэгсета и объединение усилий в Конгрессе

Уже 10 ноября Демократическая партия Соединенных Штатов будет рассматривать вопрос об отстранении Пита Хэгсета от должности министра обороны. Будущий спикер Палаты представителей Хаким Джеффрис заверил в безоговорочной готовности своей политической силы поддержать соответствующую резолюцию. Интересно, что сам документ об импичменте планирует повторно внести на рассмотрение конгрессмен от Республиканской партии Томас Месси.

Лидер демократов выразил уверенность, что эта инициатива соберет значительное количество голосов законодателей.

"Пит Хегсет должен уйти. Я убежден, что эта резолюция получит чрезвычайно мощную поддержку", — подчеркнул Джеффрис.

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Обвинения в связи с кризисом в сфере безопасности и экономике

Главной претензией к главе Пентагона стала военная кампания в Иране. Этот конфликт оказался крайне непопулярным среди американцев и напрямую ударил по их кошелькам из-за стремительного подорожания бензина. Гаким Джеффрис возлагает прямую ответственность за эти экономические и связанные с безопасностью последствия лично на министра обороны.

"Так называемый министр обороны злоупотребил своими полномочиями, поставил под угрозу нашу национальную безопасность и по собственному усмотрению спровоцировал эту безрассудную и дорогостоящую войну в Иране, что привело к стремительному росту цен для американского народа и сделало страну менее безопасной", — констатировал будущий спикер Палаты представителей.

Реакция Трампа на падение общественного доверия

Несмотря на сокрушительную критику со стороны оппонентов в Конгрессе, президент Дональд Трамп продолжает защищать своего министра. Глава государства отверг обвинения, публично назвав чиновника «очень популярным парнем». Трамп аргументирует успешность главы оборонного ведомства быстрыми военными достижениями.

"Что касается Пита Хэгсета, то он выиграл две войны. Мы победили в Венесуэле за 48 минут. И мы победили в Иране", — прокомментировал президент США вероятный импичмент своего подчинённого.

Однако социологические показатели демонстрируют совершенно иное отношение общества к руководителю Пентагона. Из-за провальной для Соединенных Штатов иранской кампании, которая спровоцировала общее удорожание жизни в стране, уровень одобрения деятельности Пита Хэгсета обвалился до 35%.

Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс, несмотря на предыдущие успехи этой политической силы. Американский лидер связал такой результат с ошибками во взаимодействии и коммуникации внутри партии и с избирателями.

Но критикой войны в Иране занялись даже сторонники Дональда Трампа. Вице-президент Джей Ди Венс назвал главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах общественное неприятие войны в Иране. Часть традиционного электората Дональда Трампа на этот раз поддержала Демократическую партию, требуя немедленно прекратить участие Вашингтона в вооруженном конфликте и сосредоточиться на решении внутренних проблем Соединенных Штатов.