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Головна Новини дня Моссад попередив про підготовку замаху на Трампа з боку Ірану

Моссад попередив про підготовку замаху на Трампа з боку Ірану

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15 листопада 2026 10:28
Плани атакувати БпЛА: Моссад попередив Трамп про небезпеку з боку Ірану Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Розвідувальні дані Моссаду свідчать про плани Ірану атакувати дронами з вибухівкою Президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації. Через загрозу міністра фінансів Скотта Бессента та державного секретаря Марко Рубіо перемістили до захищених об'єктів.

Про це повідомляє Israel Hayom, передає Новини.LIVE.

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Іран може атакувати адміністрацію Трампа

Міністр фінансів США Скотт Бессент відповідає за санкції щодо Ірану, він відіграє важливу роль щодо економічного тиску на країну. Через попередження ізраїльської розвідки Моссад, його перемістили на військову базу. Міністр оборони та очільник Пентагону Піт Гегсет теж перебуває в безпечному місці.

Охорону Дональда Трампа посилили

Для публічних виступів американського лідера Дональда Трампа запровадили додаткові заходи безпеки, зокрема спеціалізовані системи для виявлення та нейтралізації загроз із боку БпЛА. Однак кількість заходів суттєво скоротилась. 

"За словами високопосадовців, наміри Ірану атакувати високопосадовців адміністрації були однією з головних причин нещодавньої зміни курсу президента щодо переговорів з Тегераном та зусиль щодо досягнення угоди на основі меморандуму про взаєморозуміння, укладеного в травні", — йдеться в джерелі.

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Ми писали, що Президент США Дональд Трамп повідомив, що якщо Тегеран відмовиться від "хорошої угоди", Сполучені Штати готові зруйнувати 38 мостів в Ірані за годину. Трамп повідомив про зосередження в регіоні трьох американських авіаносців, оснащених ракетами, та заявив про повне знищення системи ППО Ірану.

Новини.LIVE інформували, що віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував позицію президента Дональда Трампа щодо Ірану. За його словами, республіканці програли проміжні вибори через негативне ставлення американців до бойових дій.

США Іран Ізраїль Дональд Трамп Моссад
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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