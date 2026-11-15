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Главная Новости дня Моссад предупредил о подготовке покушения на Трампа со стороны Ирана

Моссад предупредил о подготовке покушения на Трампа со стороны Ирана

Ua ru
15 ноября 2026 10:28
Планы по нападению на БПЛА: Моссад предупредил Трампа об угрозе со стороны Ирана Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Разведывательные данные "Моссада" свидетельствуют о планах Ирана нанести удар с помощью дронов со взрывчаткой по президенту США Дональду Трампу и представителям его администрации. Из-за угрозы министр финансов Скотт Бессент и государственный секретарь Марко Рубио были перемещены в защищенные объекты.

Об этом сообщает Israel Hayom, передает Новини.LIVE.

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Иран может атаковать администрацию Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент отвечает за санкции в отношении Ирана, он играет важную роль в оказании экономического давления на страну. Из-за предупреждения израильской разведки "Моссад" его переместили на военную базу. Министр обороны и глава Пентагона Пит Хегсет также находится в безопасном месте.

Охрану Дональда Трампа усилили

Для публичных выступлений американского лидера Дональда Трампа ввели дополнительные меры безопасности, в частности специализированные системы для обнаружения и нейтрализации угроз со стороны БПЛА. Однако количество мер существенно сократилось.

"По словам высокопоставленных чиновников, намерения Ирана атаковать высокопоставленных чиновников администрации были одной из главных причин недавнего изменения курса президента в отношении переговоров с Тегераном и усилий по достижению соглашения на основе меморандума о взаимопонимании, заключенного в мае", — говорится в источнике.

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Мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран откажется от "хорошего соглашения", Соединённые Штаты готовы разрушить 38 мостов в Иране за час. Трамп сообщил о сосредоточении в регионе трёх американских авианосцев, оснащённых ракетами, и заявил о полном уничтожении системы ПВО Ирана.

Новини.LIVE сообщали, что вице-президент Джей Ди Венс раскритиковал позицию президента Дональда Трампа в отношении Ирана. По его словам, республиканцы проиграли промежуточные выборы из-за негативного отношения американцев к боевым действиям.

США Иран Израиль Дональд Трамп Моссад
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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