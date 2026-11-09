Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Эрик Ли

Вашингтон готов за час уничтожить электростанции и 38 иранских мостов, если Тегеран откажется от «очень выгодного соглашения». Президент США Дональд Трамп заявил, что для возможного удара в регионе уже сосредоточены три американских авианосца, оснащенных ракетами, а противовоздушная оборона Ирана полностью разгромлена.

Об этом Дональд Трамп сказал в телефонном интервью CNN, передает Новини.LIVE.

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Ультиматум Вашингтона Ирану

Соединенные Штаты рассматривают возможность нанесения масштабных ударов по территории Ирана. Американский президент сообщил, что Пентагон уже определил перечень потенциальных целей. В этот список вошли иранские электростанции и 38 мостов.

По словам Дональда Трампа, Вооруженные силы США способны уничтожить эти инфраструктурные объекты всего за один час. В то же время глава государства отметил, что хотел бы избежать такого радикального сценария, поскольку на восстановление разрушенных мостов Тегерану уйдут годы.

Приказ о начале атаки будет зависеть исключительно от готовности иранских властей пойти на уступки и заключить «очень сильное соглашение». Для быстрого выполнения вероятного решения президента в регионе уже находятся три авианосца ВМС США.

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Дональд Трамп отметил, что в настоящее время главными темами дипломатических переговоров являются будущее иранской ядерной программы, а также вопрос об открытии Ормузского пролива для судоходства.

Оценивая текущую военную способность Тегерана противостоять американским силам, Трамп заявил, что иранская противовоздушная оборона на данный момент полностью уничтожена. Кроме того, по подсчетам американской стороны, ближневосточная страна сохранила лишь около 15% своих мощностей в сфере беспилотных летательных аппаратов и ориентировочно 10% ракетного арсенала.

Известно, что в пятницу катарская сторона официально сообщила о переговорах между Дональдом Трампом и эмиром Катара, главной темой которых стала деэскалация напряженности. Накануне этих консультаций министр иностранных дел Ирана также провел серию телефонных переговоров, обсудив ситуацию в сфере безопасности с главами внешнеполитических ведомств восьми различных государств.

Новини.LIVE ранее сообщали, что война в Иране всколыхнула ситуацию в Конгрессе США и напрямую повлияла на результаты промежуточных выборов.

Известно, что представители Демократической партии США намерены поддержать отставку министра обороны Пита Хэгсета. Голосование по резолюции об импичменте, инициированной конгрессменом-республиканцем Томасом Месси, ожидается 10 ноября. Главу Пентагона обвиняют в втягивании Соединенных Штатов в военный конфликт с Ираном без согласия парламента, что спровоцировало резкий скачок цен на топливо. В то же время президент Дональд Трамп заявил о намерении публично встать на защиту Хэгсета и не допустить его отставки.

Демократы одержали убедительную победу на выборах, вернув себе большинство в Конгрессе. Комментируя поражение своей партии, Дональд Трамп отметил, что граждане не ощутили положительных изменений в экономике из-за дорогого топлива. При этом лидер США впервые прямо признал, что подорожание бензина на внутреннем рынке вызвано исключительно войной в Иране, а не помощью Украине.

Вице-президент Джей Ди Венс также связал фиаско республиканцев на промежуточных выборах с недовольством американцев войной против Ирана. По его словам, часть избирателей Дональда Трампа перешла на сторону демократов, требуя немедленно свернуть военные операции США за рубежом и сосредоточиться на решении внутренних экономических проблем.