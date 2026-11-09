Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Eric Lee

Вашингтон готовий за годину знищити електростанції та 38 іранських мостів, якщо Тегеран відмовиться від "дуже сильної угоди". Президент США Дональд Трамп заявив, що для ймовірного удару в регіоні вже зосереджені три американські авіаносці, які споряджені ракетами, а протиповітряна оборона Ірану повністю розбита.

Про це Дональд Трамп сказав у телефонному інтерв'ю для CNN, передає Новини.LIVE.

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Ультиматум Вашингтона до Ірану

Сполучені Штати розглядають можливість завдання масштабних ударів по території Ірану. Американський президент повідомив, що Пентагон вже визначив перелік потенційних цілей. До цього списку увійшли іранські електростанції та 38 мостів.

За словами Дональда Трампа, Збройні сили США здатні знищити ці інфраструктурні об'єкти всього за одну годину. Водночас очільник держави зазначив, що хотів би уникнути такого радикального сценарію, оскільки на відбудову зруйнованих мостів Тегерану знадобляться роки.

Наказ про початок атаки залежатиме виключно від готовності іранської влади піти на поступки та укласти "дуже сильну угоду". Для швидкого виконання ймовірного рішення президента в регіоні вже перебувають три авіаносці ВМС США.

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Дональд Трамп зазначив, що зараз головними темами дипломатичних переговорів є майбутнє іранської ядерної програми, а також питання відкриття Ормузької протоки для судноплавства.

Оцінюючи поточну військову спроможність Тегерана протистояти американським силам, Трамп заявив, що іранська протиповітряна оборона наразі повністю знищена. Крім того, за підрахунками американської сторони, близькосхідна країна зберегла лише близько 15% своїх потужностей у сфері безпілотних літальних апаратів та орієнтовно 10% ракетного арсеналу.

Відомо, що в п'ятницю катарська сторона офіційно повідомила про факт переговорів між Дональдом Трампом та еміром Катару, головною темою яких стала деескалація напруженості. Напередодні цих консультацій міністр закордонних справ Ірану також провів серію телефонних розмов, обговоривши безпекову ситуацію з очільниками зовнішньополітичних відомств восьми різних держав.

Новини.LIVE інформували раніше, що війна в Ірані сколихнула ситуацію в Конгресі США та прямо вплинула на результати проміжних виборів.

Відомо, що представники Демократичної партії США мають намір підтримати відставку міністра оборони Піта Гегсета. Голосування за резолюцію про імпічмент, яку ініціював конгресмен-республіканець Томас Мессі, очікується 10 листопада. Очільнику Пентагону закидають втягування Сполучених Штатів у воєнний конфлікт з Іраном без згоди парламенту, що спровокувало стрімкий стрибок цін на пальне. Водночас президент Дональд Трамп заявив про намір публічно стати на захист Гегсета та не допустити його відставки.

Демократи здобули переконливу перемогу на виборах, повернувши собі більшість у Конгресі. Коментуючи поразку своєї партії, Дональд Трамп зауважив, що громадяни не відчули позитивних змін в економіці через дороге пальне. При цьому лідер США вперше прямо визнав, що подорожчання бензину на внутрішньому ринку спричинене виключно війною в Ірані, а не допомогою Україні.

Віцепрезидент Джей Ді Венс також пов'язав фіаско республіканців на проміжних виборах із невдоволенням американців війною проти Ірану. За його словами, частина виборців Дональда Трампа перейшла на бік демократів, вимагаючи негайно згорнути військові операції США за кордоном і зосередитися на розв'язанні внутрішніх економічних проблем.