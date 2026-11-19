Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп відкинув ідею звертатися до Пекіна та Москви по посередництво у завершенні конфлікту з Іраном. За словами американського лідера, Тегеран уже зазнав нищівної поразки, втративши флот, авіацію, ППО та майже всі ракети, і тепер сам прагне укласти угоду, оскільки США нібито повністю контролюють Ормузьку протоку.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналісткою Fox News, передає Новини.LIVE.

Реклама

Позиція Трампа щодо участі Китаю та Росії в конфлікті з Іраном

Сполучені Штати не планують просити Китай та Росію долучатися до врегулювання конфлікту з Іраном. На цьому наголосив Дональд Трамп, коментуючи подальші кроки Вашингтона у війні з Тегераном. За оцінкою Трампа, необхідності у зовнішніх посередниках немає, оскільки іранські військові спроможності вже зруйновані, а саме керівництво Ірану зацікавлене в домовленостях.

"Ну, знаєте, нам ніякої допомоги не потрібно. Ми розгромили їхній флот, ми розгромили їхні повітряні сили, ми розгромили їхню протиповітряну оборону, кількість їхніх ракет скоротилася приблизно до 12, у них ще є деякі ракети, але їх залишилося лише близько 12–13% від того, що було раніше, і вони хочуть укласти угоду. Тож мені допомога не потрібна", — заявив Дональд Трамп.

Ситуація в Ормузькій протоці та ринок нафти

Трамп також розповів про перебіг дій у регіоні, підкресливши, що іранська сторона не виводила кораблі в море і не відкривала вогонь. За його словами, американські сили встановили повний контроль над Ормузькою протокою та провели там за останній тиждень безпрецедентну кількість операцій, що забезпечило вивезення більших обсягів нафти.

Читайте також:

"Я маю на увазі, що я не збираюся звертатися по допомогу, і, чесно кажучи, вони ставилися до нас дуже добре. Вони не відкривали вогню, не виводили кораблі у море, розумієте, ми маємо повний контроль над Ормузькою протокою. За останній тиждень ми провели в Ормузькій протоці більше операцій, ніж будь-коли в історії цієї протоки", — зазначив політик.

Окремо він звернув увагу на динаміку світових енергетичних котирувань після виборів.

"Було вивезено більше нафти, і, як ви знаєте, ціна на нафту...Ви помітили збіг — ціна на нафту впала як камінь на наступний день після виборів", — додав Дональд Трамп.

Новини.LIVE повідомляли, що війна проти Ірану вже спричинила гостру напругу як усередині американської політики, так і в питаннях безпеки керівництва США. Після того як республіканці зазнали поразки на проміжних виборах, віцепрезидент Джей Ді Венс пояснив такий результат невдоволенням виборців. За його словами, частина прихильників Дональда Трампа підтримала демократів, оскільки хотіла, щоб Вашингтон вийшов із конфлікту й зосередився на власних проблемах Америки.

Згодом протистояння перекинулося і на Конгрес, де конгресмен-республіканець Томас Массі запустив процедуру імпічменту очільника Пентагону Піта Гегсета. Політик звинуватив міністра оборони в порушенні американських законів та Конституції через проведення бойової операції проти Ірану.

Окрім політичних суперечок, конфлікт створив і прямі фізичні загрози для команди Білого дому. За даними ізраїльської розвідки Моссад, Тегеран готував замахи на Дональда Трампа та ключових урядовців за допомогою начинених вибухівкою безпілотників, через що держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента довелося терміново перевезти на захищені військові об'єкти.