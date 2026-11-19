Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп отверг идею обращаться к Пекину и Москве с просьбой о посредничестве в урегулировании конфликта с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран уже потерпел сокрушительное поражение, лишившись флота, авиации, ПВО и почти всех ракет, и теперь сам стремится заключить соглашение, поскольку США якобы полностью контролируют Ормузский пролив.

Об этом Дональд Трамп заявил во время беседы с журналисткой Fox News, передает Новини.LIVE.

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Позиция Трампа относительно участия Китая и России в конфликте с Ираном

Соединенные Штаты не планируют просить Китай и Россию присоединиться к урегулированию конфликта с Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп, комментируя дальнейшие шаги Вашингтона в войне с Тегераном. По оценке Трампа, необходимости во внешних посредниках нет, поскольку иранские военные возможности уже разрушены, а само руководство Ирана заинтересовано в достижении договоренностей.

"Ну, знаете, нам никакой помощи не нужно. Мы разгромили их флот, мы разгромили их военно-воздушные силы, мы разгромили их противовоздушную оборону, количество их ракет сократилось примерно до 12, у них ещё есть некоторые ракеты, но их осталось лишь около 12–13% от того, что было раньше, и они хотят заключить соглашение. Так что мне помощь не нужна", — заявил Дональд Трамп.

Ситуация в Ормузском проливе и рынок нефти

Трамп также рассказал о ходе событий в регионе, подчеркнув, что иранская сторона не выводила корабли в море и не открывала огонь. По его словам, американские силы установили полный контроль над Ормузским проливом и провели там за последнюю неделю беспрецедентное количество операций, что обеспечило вывоз больших объемов нефти.

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"Я имею в виду, что не собираюсь обращаться за помощью, и, честно говоря, они относились к нам очень хорошо. Они не открывали огонь, не выводили корабли в море, понимаете, мы имеем полный контроль над Ормузским проливом. За последнюю неделю мы провели в Ормузском проливе больше операций, чем когда-либо в истории этого пролива", — отметил политик.

Отдельно он обратил внимание на динамику мировых энергетических котировок после выборов.

"Было вывезено больше нефти, и, как вы знаете, цена на нефть... Вы заметили совпадение — цена на нефть упала как камень на следующий день после выборов", — добавил Дональд Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что война против Ирана уже вызвала острую напряженность как внутри американской политики, так и в вопросах безопасности руководства США. После того как республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах, вице-президент Джей Ди Венс объяснил такой результат недовольством избирателей. По его словам, часть сторонников Дональда Трампа поддержала демократов, поскольку хотела, чтобы Вашингтон вышел из конфликта и сосредоточился на собственных проблемах Америки.

Впоследствии противостояние перекинулось и на Конгресс, где конгрессмен-республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона Пита Хэгсета. Политик обвинил министра обороны в нарушении американских законов и Конституции из-за проведения боевой операции против Ирана.

Помимо политических споров, конфликт создал и прямые физические угрозы для команды Белого дома. По данным израильской разведки «Моссад», Тегеран готовил покушения на Дональда Трампа и ключевых правительственных чиновников с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, из-за чего госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента пришлось срочно перевезти на защищенные военные объекты.