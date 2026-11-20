Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

Верхняя палата Конгресса США 51 голосом против 48 отклонила резолюцию о военных полномочиях, которая должна была обязать Дональда Трампа прекратить войну в Иране. Голосование в четверг, 19 ноября, стало первым подобным шагом после промежуточных выборов 3 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Hill.

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Расходы США на войну против Ирана вызвали споры в Сенате

По состоянию на 13 ноября война с Ираном уже обошлась Соединенным Штатам в 48,3 млрд долларов. Такие цифры во время слушаний в Сенате назвал заместитель контролера по вопросам бюджета и ассигнований в Пентагоне Артур Миллер.

На фоне этих расходов в четверг, 19 ноября, сенаторы рассматривали резолюцию о военных полномочиях, которая должна была обязать Дональда Трампа прекратить конфликт в Иране. Ранее, в середине сентября, этот документ уже одобрила Палата представителей. Тогда по инициативе конгрессмена-демократа Сета Моултона за него проголосовали 220 человек против 204, а к демократам присоединились семь республиканцев.

Однако в верхней палате Конгресса документ не прошел: республиканцы отклонили резолюцию 51 голосом против 48. Голосование прошло почти исключительно по партийному разделению, хотя несколько политиков пошли против своих фракций.

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Так, сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол поддержали Демократическую партию. Ранее они также голосовали за резолюции, требующие от Трампа прекратить войну. В то же время демократ Джон Феттерман стал единственным в своей партии, кто проголосовал против.

Почему это голосование было важным для демократов

Сама резолюция имела преимущественно символическое значение, ведь даже если бы обе палаты ее приняли, Дональд Трамп, вероятно, не стал бы ее подписывать. Однако демократы хотели, чтобы республиканцы официально зафиксировали свои голоса против прекращения войны в Иране.

Кроме того, голосование в четверг стало первым в Конгрессе по этому вопросу после промежуточных выборов 3 ноября. На тех выборах Республиканская партия утратила большинство в обеих палатах, а опросы показали, что падение поддержки республиканцев в значительной степени связано именно с войной против Ирана.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Дональд Трамп заявил, что не будет просить помощи у Китая и России в переговорах с Тегераном. Он уверял, что Иран лишился флота, авиации, ПВО и почти всех ракет, а США контролируют Ормузский пролив, поэтому иранские власти якобы сами просят о заключении соглашения.

Между тем израильская разведка "Моссад" предупредила, что Иран готовит атаки дронами со взрывчаткой против Трампа и членов его команды. Из-за этой угрозы госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента срочно перевели в безопасные укрытия.

В то же время война против Ирана вызвала сопротивление и внутри США: конгрессмен-республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона Пита Хегсета из-за начала операции в обход закона, а вице-президент Джей Ди Венс признал, что именно усталость избирателей от конфликта привела к поражению республиканцев на промежуточных выборах.